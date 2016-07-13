Родичі не підозрювали про вагітність: на Рівненщині неповнолітня народила дитину біля будинку
Сьогодні, 16:37
В одному із сіл Рівненської області неповнолітня народила дитину біля будинку.
Про це повідомляє Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги.
Інформують, 25 серпня о 16:08 на лінію 103 надійшов виклик про те, що у селі Губків Рівненського району (колишній Березнівський) 17-річна народила дитину. Сталося це поблизу будинку, де вона мешкає.
«Здається, з родини ніхто не знав про вагітність», - повідомив свояк (чоловік сестри породіллі), який телефонував на лінію 103.
За вказаною адресою прибула фельдшерська бригада з ППБ с. Соснове.
Попередньо відомо, що мати виявила свою доньку з новонародженим хлопчиком біля дому. На момент прибуття бригади «швидкої» породілля з дитиною перебували в будинку на ліжку. Жінка відмовлялася відповідати на будь-які запитання медиків. Бригада «швидкої» не могла дізнатися, чи перебувала вона на обліку у лікарів. За словами родичів, які проживають спільно з новоспеченою мамою, вони не підозрювали про вагітність.
Від медичного огляду породілля відмовилась. Дозволила лише виміряти тиск та пульс. Показники гемодинаміки були в нормі.
Під час огляду в немовляти виявили поверхневе дихання, загальні шкірні покриви холодні, а шкірні покриви голови та обличчя синюшного кольору. За вираженими ознаками - хлопчик народився передчасно.
Бригада «швидкої» негайно надала необхідну медичну допомогу немовляті відповідно до протоколу та госпіталізувала його з мамою до Березнівської районної лікарні. Згодом їх перевели до Рівненської обласної клінічної лікарні.
Фото - ілюстративне
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Про це повідомляє Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги.
Інформують, 25 серпня о 16:08 на лінію 103 надійшов виклик про те, що у селі Губків Рівненського району (колишній Березнівський) 17-річна народила дитину. Сталося це поблизу будинку, де вона мешкає.
«Здається, з родини ніхто не знав про вагітність», - повідомив свояк (чоловік сестри породіллі), який телефонував на лінію 103.
За вказаною адресою прибула фельдшерська бригада з ППБ с. Соснове.
Попередньо відомо, що мати виявила свою доньку з новонародженим хлопчиком біля дому. На момент прибуття бригади «швидкої» породілля з дитиною перебували в будинку на ліжку. Жінка відмовлялася відповідати на будь-які запитання медиків. Бригада «швидкої» не могла дізнатися, чи перебувала вона на обліку у лікарів. За словами родичів, які проживають спільно з новоспеченою мамою, вони не підозрювали про вагітність.
Від медичного огляду породілля відмовилась. Дозволила лише виміряти тиск та пульс. Показники гемодинаміки були в нормі.
Під час огляду в немовляти виявили поверхневе дихання, загальні шкірні покриви холодні, а шкірні покриви голови та обличчя синюшного кольору. За вираженими ознаками - хлопчик народився передчасно.
Бригада «швидкої» негайно надала необхідну медичну допомогу немовляті відповідно до протоколу та госпіталізувала його з мамою до Березнівської районної лікарні. Згодом їх перевели до Рівненської обласної клінічної лікарні.
Фото - ілюстративне
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