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Родичі не підозрювали про вагітність: на Рівненщині неповнолітня народила дитину біля будинку

Родичі не підозрювали про вагітність: на Рівненщині неповнолітня народила дитину біля будинку
В одному із сіл Рівненської області неповнолітня народила дитину біля будинку.

Про це повідомляє Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги.

Інформують, 25 серпня о 16:08 на лінію 103 надійшов виклик про те, що у селі Губків Рівненського району (колишній Березнівський) 17-річна народила дитину. Сталося це поблизу будинку, де вона мешкає.

«Здається, з родини ніхто не знав про вагітність», - повідомив свояк (чоловік сестри породіллі), який телефонував на лінію 103.

За вказаною адресою прибула фельдшерська бригада з ППБ с. Соснове.

Попередньо відомо, що мати виявила свою доньку з новонародженим хлопчиком біля дому. На момент прибуття бригади «швидкої» породілля з дитиною перебували в будинку на ліжку. Жінка відмовлялася відповідати на будь-які запитання медиків. Бригада «швидкої» не могла дізнатися, чи перебувала вона на обліку у лікарів. За словами родичів, які проживають спільно з новоспеченою мамою, вони не підозрювали про вагітність.

Від медичного огляду породілля відмовилась. Дозволила лише виміряти тиск та пульс. Показники гемодинаміки були в нормі.

Під час огляду в немовляти виявили поверхневе дихання, загальні шкірні покриви холодні, а шкірні покриви голови та обличчя синюшного кольору. За вираженими ознаками - хлопчик народився передчасно.

Бригада «швидкої» негайно надала необхідну медичну допомогу немовляті відповідно до протоколу та госпіталізувала його з мамою до Березнівської районної лікарні. Згодом їх перевели до Рівненської обласної клінічної лікарні.

Фото - ілюстративне

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Теги: Рівненщина, неповнолітня, вагітність
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