вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Перші отруєння грибами на Волині: повідомили про стан людей, серед яких – дитина

Перші отруєння грибами на Волині: повідомили про стан людей, серед яких – дитина
За даними Волинського центру контролю та профілактики хвороб, за тиждень семеро жителів області отруїлися грибами.

Про стан волинян дізналися журналісти "Суспільного Волині".

П'ятеро з них нині перебувають у медзакладах, серед отруєних – одна дитина. Вони перебували у реанімації, нині стан усіх отруєних стабілізувався.

Як розповів медичний директор Іваничівської центральної районної лікарні Руслан Шевчук, 24 серпня до лікарні потрапило троє людей із селища Іваничі – усі дорослі. Медикам вони розповіли, що вживали дикорослі гриби – рядівки.

"Поступили у відділення інтенсивної терапії. Їм надали допомогу, пацієнти приймали гепатопротектори. Зараз їх стан стабілізувався, вони в терапевтичному відділенні", – зазначив медичний директор установи.

Ще двоє волинян, жителів Ковеля – бабуся з внуком – продовжують отримувати лікування в Ковельському територіальному медичному об'єднанні. Як розповіла Суспільному завідувачка відділення лікарні Тетяна Приходько, двоє людей поступили до лікарні минулого тижня зі скаргами на діарею та блювоту.

"У процесі лікування в інфекційному відділенні їм ставало гірше. Наросли ознаки токсичного гепатиту і вони були переведені до відділення інтенсивної терапії. На цей час вони переведені в терапевтичне відділення, де продовжують утримувати лікування", – повідомила лікарка.

Зі слів Тетяни Приходько, бабуся з внуком розповіли, що вживали сироїжки. "Зараз їхній стан із позитивною динамікою. Говорять, що грибів більше їсти не будуть", – каже лікарка.

Про стан ще двох волинян, які отруїлися грибами, Суспільному дізнатися не вдалося.

Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: отруєння грибами, Волинь, стан постраждалих
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На ініціативи лучан спрямують 4 мільйони гривень
Сьогодні, 18:17
На дорогах Волині з'являться 4 камери фіксації порушень ПДР: де саме. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 18:00
Перші отруєння грибами на Волині: повідомили про стан людей, серед яких – дитина
Сьогодні, 17:27
Родичі не підозрювали про вагітність: на Рівненщині неповнолітня народила дитину біля будинку
Сьогодні, 16:37
Масові гуляння та концерт: у Підгайцях масштабно відсвяткували День громади. ФОТО
Сьогодні, 16:28
Схожі новини
У районі на Волині зареєстрували випадок отруєння грибами У районі на Волині зареєстрували випадок отруєння грибами
24 липень, 2020, 18:00
На дорогах Волині з'являться 4 камери фіксації порушень ПДР: де саме. ПЕРЕЛІК На дорогах Волині з'являться 4 камери фіксації порушень ПДР: де саме. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 18:00
На Волині засудили домашнього тирана, який лаявся на свою співмешканку На Волині засудили домашнього тирана, який лаявся на свою співмешканку
Сьогодні, 12:55
Волинські патрульні повернули мамі загублену дитину Волинські патрульні повернули мамі загублену дитину
Сьогодні, 12:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Син колишнього голови Луцької РДА став заступником Погуляйка
Сьогодні, 18:20
 0
На ініціативи лучан спрямують 4 мільйони гривень
Сьогодні, 18:17
 0
Astound Commerce, університети Луцька і студенти Волині: коли кожен у виграші*
Сьогодні, 18:10
 0
На дорогах Волині з'являться 4 камери фіксації порушень ПДР: де саме. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 18:00
 0
Перші отруєння грибами на Волині: повідомили про стан людей, серед яких – дитина
Сьогодні, 17:27
 0
Медіа
відео
1/8