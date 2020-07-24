Перші отруєння грибами на Волині: повідомили про стан людей, серед яких – дитина
Сьогодні, 17:27
За даними Волинського центру контролю та профілактики хвороб, за тиждень семеро жителів області отруїлися грибами.
Про стан волинян дізналися журналісти "Суспільного Волині".
П'ятеро з них нині перебувають у медзакладах, серед отруєних – одна дитина. Вони перебували у реанімації, нині стан усіх отруєних стабілізувався.
Як розповів медичний директор Іваничівської центральної районної лікарні Руслан Шевчук, 24 серпня до лікарні потрапило троє людей із селища Іваничі – усі дорослі. Медикам вони розповіли, що вживали дикорослі гриби – рядівки.
"Поступили у відділення інтенсивної терапії. Їм надали допомогу, пацієнти приймали гепатопротектори. Зараз їх стан стабілізувався, вони в терапевтичному відділенні", – зазначив медичний директор установи.
Ще двоє волинян, жителів Ковеля – бабуся з внуком – продовжують отримувати лікування в Ковельському територіальному медичному об'єднанні. Як розповіла Суспільному завідувачка відділення лікарні Тетяна Приходько, двоє людей поступили до лікарні минулого тижня зі скаргами на діарею та блювоту.
"У процесі лікування в інфекційному відділенні їм ставало гірше. Наросли ознаки токсичного гепатиту і вони були переведені до відділення інтенсивної терапії. На цей час вони переведені в терапевтичне відділення, де продовжують утримувати лікування", – повідомила лікарка.
Зі слів Тетяни Приходько, бабуся з внуком розповіли, що вживали сироїжки. "Зараз їхній стан із позитивною динамікою. Говорять, що грибів більше їсти не будуть", – каже лікарка.
Про стан ще двох волинян, які отруїлися грибами, Суспільному дізнатися не вдалося.
Фото - ілюстративне
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Про стан волинян дізналися журналісти "Суспільного Волині".
П'ятеро з них нині перебувають у медзакладах, серед отруєних – одна дитина. Вони перебували у реанімації, нині стан усіх отруєних стабілізувався.
Як розповів медичний директор Іваничівської центральної районної лікарні Руслан Шевчук, 24 серпня до лікарні потрапило троє людей із селища Іваничі – усі дорослі. Медикам вони розповіли, що вживали дикорослі гриби – рядівки.
"Поступили у відділення інтенсивної терапії. Їм надали допомогу, пацієнти приймали гепатопротектори. Зараз їх стан стабілізувався, вони в терапевтичному відділенні", – зазначив медичний директор установи.
Ще двоє волинян, жителів Ковеля – бабуся з внуком – продовжують отримувати лікування в Ковельському територіальному медичному об'єднанні. Як розповіла Суспільному завідувачка відділення лікарні Тетяна Приходько, двоє людей поступили до лікарні минулого тижня зі скаргами на діарею та блювоту.
"У процесі лікування в інфекційному відділенні їм ставало гірше. Наросли ознаки токсичного гепатиту і вони були переведені до відділення інтенсивної терапії. На цей час вони переведені в терапевтичне відділення, де продовжують утримувати лікування", – повідомила лікарка.
Зі слів Тетяни Приходько, бабуся з внуком розповіли, що вживали сироїжки. "Зараз їхній стан із позитивною динамікою. Говорять, що грибів більше їсти не будуть", – каже лікарка.
Про стан ще двох волинян, які отруїлися грибами, Суспільному дізнатися не вдалося.
Фото - ілюстративне
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