На дорогах Волині з'являться 4 камери фіксації порушень ПДР: де саме. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 18:00
Ще 20 комплексів автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР запрацюють на дорогах України. Так, такі прилади запрацюють з 27 серпня на автомобільних дорогах Полтавської, Львівської, Волинської та Київської областей, а також у містах Запоріжжя, Мелітополь та Кривий Ріг.
Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Розташування приладів у Волинській області (4 приладів контролю “КАСКАД”):
- на 82 км+575 автодороги Н-22, у напрямку м. Луцьк (обмеження швидкості 50 км/год).
- на 95 км+200 автодороги Н-22, у напрямку м. Луцьк (обмеження швидкості 50 км/год).
- на 129 км+788 автодороги М-19, у напрямку м. Ковель (обмеження швидкості 50 км/год).
- на 444 км+971 автодороги М-07, у напрямку м. Любомль (обмеження швидкості 50 км/год).
Наразі автоматично фіксують правопорушення 77 приладів, які розташовані у містах Київ, Кропивницький, Харків, Львів, Черкаси, Житомир, Чернігів, Житомирській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Миколаївській, Чернігівській, Одеській областях.
З картою розміщення комплексів ви можете ознайомитись на сайті МВС.
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Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Розташування приладів у Волинській області (4 приладів контролю “КАСКАД”):
- на 82 км+575 автодороги Н-22, у напрямку м. Луцьк (обмеження швидкості 50 км/год).
- на 95 км+200 автодороги Н-22, у напрямку м. Луцьк (обмеження швидкості 50 км/год).
- на 129 км+788 автодороги М-19, у напрямку м. Ковель (обмеження швидкості 50 км/год).
- на 444 км+971 автодороги М-07, у напрямку м. Любомль (обмеження швидкості 50 км/год).
Наразі автоматично фіксують правопорушення 77 приладів, які розташовані у містах Київ, Кропивницький, Харків, Львів, Черкаси, Житомир, Чернігів, Житомирській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Миколаївській, Чернігівській, Одеській областях.
З картою розміщення комплексів ви можете ознайомитись на сайті МВС.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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