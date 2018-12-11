На дорогах Волині з'являться 4 камери фіксації порушень ПДР: де саме. ПЕРЕЛІК





Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.



Розташування приладів у Волинській області (4 приладів контролю “КАСКАД”):

- на 82 км+575 автодороги Н-22, у напрямку м. Луцьк (обмеження швидкості 50 км/год).

- на 95 км+200 автодороги Н-22, у напрямку м. Луцьк (обмеження швидкості 50 км/год).

- на 129 км+788 автодороги М-19, у напрямку м. Ковель (обмеження швидкості 50 км/год).

- на 444 км+971 автодороги М-07, у напрямку м. Любомль (обмеження швидкості 50 км/год).



Наразі автоматично фіксують правопорушення 77 приладів, які розташовані у містах Київ, Кропивницький, Харків, Львів, Черкаси, Житомир, Чернігів, Житомирській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Миколаївській, Чернігівській, Одеській областях.



З картою розміщення комплексів ви можете ознайомитись на

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ще 20 комплексів автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР запрацюють на дорогах України. Так, такі прилади запрацюють з 27 серпня на автомобільних дорогах Полтавської, Львівської, Волинської та Київської областей, а також у містах Запоріжжя, Мелітополь та Кривий Ріг.Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці заступник начальника департаменту патрульної поліціїРозташування приладів у Волинській області (4 приладів контролю “КАСКАД”):- на 82 км+575 автодороги Н-22, у напрямку м. Луцьк (обмеження швидкості 50 км/год).- на 95 км+200 автодороги Н-22, у напрямку м. Луцьк (обмеження швидкості 50 км/год).- на 129 км+788 автодороги М-19, у напрямку м. Ковель (обмеження швидкості 50 км/год).- на 444 км+971 автодороги М-07, у напрямку м. Любомль (обмеження швидкості 50 км/год).Наразі автоматично фіксують правопорушення 77 приладів, які розташовані у містах Київ, Кропивницький, Харків, Львів, Черкаси, Житомир, Чернігів, Житомирській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Миколаївській, Чернігівській, Одеській областях.З картою розміщення комплексів ви можете ознайомитись на сайті МВС.

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