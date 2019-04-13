Інсценував пограбування: у Харкові 18-річний жорстоко вбив свою тещу і викликав поліцію

У Харкові 18-річний хлопець убив тещу у її власному кафе та інсценував розбійний напад. Про це повідомляє Департамент карного розшуку.Учора ввечері до харківської поліції зателефонував місцевий мешканець і повідомив про те, що всередині одного із кафе міста він виявив вбитою власну тещу.На місці події поліцейські виявили зв’язане окривавлене тіло жінки з мішком на голові. Також із закладу зникли гроші, алкогольні напої у великій кількості та декілька келихів.Під час розслідування правоохоронці встановили, що саме зять під час конфлікту вбив власну тещу. Зловмисник завдав чисельних ножових поранень та ударів по голові. Після скоєного він замаскував власний злочин під розбійний напад на кафе та викликав поліцію.18-річного хлопця затримано за статтею 208 КПК України. Вирішують питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.