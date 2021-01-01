На Волині легковик зіткнувся з бусом: постраждала вагітна жінка
Сьогодні, 18:39
26-го серпня у Нововолинську на перехресті вулиць Миру та Кобзаря трапилася ДТП.
Зіткнулися автомобіль "Опель" та бус "Фольксваген", пише БУГ.
"Опель" рухався вулицею Кобзаря від магазину Корова. Він не зупинився на знак “STOP” та не надав переваги в русі бусу, який рухався головною зі сторони податкової.
Внаслідок аварії постраждала вагітна жінка.
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Зіткнулися автомобіль "Опель" та бус "Фольксваген", пише БУГ.
"Опель" рухався вулицею Кобзаря від магазину Корова. Він не зупинився на знак “STOP” та не надав переваги в русі бусу, який рухався головною зі сторони податкової.
Внаслідок аварії постраждала вагітна жінка.
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