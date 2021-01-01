вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині легковик зіткнувся з бусом: постраждала вагітна жінка

На Волині легковик зіткнувся з бусом: постраждала вагітна жінка
26-го серпня у Нововолинську на перехресті вулиць Миру та Кобзаря трапилася ДТП.

Зіткнулися автомобіль "Опель" та бус "Фольксваген", пише БУГ.

"Опель" рухався вулицею Кобзаря від магазину Корова. Він не зупинився на знак “STOP” та не надав переваги в русі бусу, який рухався головною зі сторони податкової.

Внаслідок аварії постраждала вагітна жінка.
На Волині легковик зіткнувся з бусом: постраждала вагітна жінка

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, Нововолинськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку відбудеться показ фільму, створеного з телефонних відеозаписів українських бійців
Сьогодні, 19:19
Де у Луцьку будуть відключати світло 27 серпня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
На Волині легковик зіткнувся з бусом: постраждала вагітна жінка
Сьогодні, 18:39
Син колишнього голови Луцької РДА став заступником Погуляйка
Сьогодні, 18:20
На ініціативи лучан спрямують 4 мільйони гривень
Сьогодні, 18:17
Схожі новини
На Волині зіткнулися дві автівки. ФОТО На Волині зіткнулися дві автівки. ФОТО
21 серпень, 15:54
У волинському місті зіткнулися автівки. ВІДЕО У волинському місті зіткнулися автівки. ВІДЕО
20 серпень, 13:59
На Волині вантажівка наїхала на Volkswagen. ФОТО На Волині вантажівка наїхала на Volkswagen. ФОТО
19 серпень, 15:53
Розшукують волинянина, який спричинив смертельну ДТП Розшукують волинянина, який спричинив смертельну ДТП
05 липень, 15:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку на п'ятницю, 27 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
Інсценував пограбування: у Харкові 18-річний жорстоко вбив свою тещу і викликав поліцію
Сьогодні, 19:42
 0
У Луцьку відбудеться показ фільму, створеного з телефонних відеозаписів українських бійців
Сьогодні, 19:19
 0
Де у Луцьку будуть відключати світло 27 серпня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
 0
На Волині легковик зіткнувся з бусом: постраждала вагітна жінка
Сьогодні, 18:39
 0
Медіа
відео
1/8