У Центральному парку Луцька збудують новий басейн





Про це стало відомо під час сесії Луцької міської ради, пише



Згідно з проєктом рішення комунальному закладу «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву плавання Луцької міської ради» відвели 5,5 гектарів землі на вулиці Глушець для будівництва та обслуговування обʼєктів фізичної культури та спорту.



Депутати підтримали даний проєкт рішення.

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