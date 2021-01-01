У Центральному парку Луцька збудують новий басейн
Сьогодні, 00:12
У луцькому Центральному парку імені Лесі Українки відвели землю під будівництво нового басейну.
Про це стало відомо під час сесії Луцької міської ради, пише «Волинь UA».
Згідно з проєктом рішення комунальному закладу «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву плавання Луцької міської ради» відвели 5,5 гектарів землі на вулиці Глушець для будівництва та обслуговування обʼєктів фізичної культури та спорту.
Депутати підтримали даний проєкт рішення.
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Про це стало відомо під час сесії Луцької міської ради, пише «Волинь UA».
Згідно з проєктом рішення комунальному закладу «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву плавання Луцької міської ради» відвели 5,5 гектарів землі на вулиці Глушець для будівництва та обслуговування обʼєктів фізичної культури та спорту.
Депутати підтримали даний проєкт рішення.
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