Повідомили, коли «найпроблемніший ліцей» Луцької громади перейде з тризмінного навчання у двозмінне.ФОТО

Заборолівський ліцей Луцької громади активно добудовують та реконструйовують, адже діти тут навчаються у три зміни.Нещодавно тут добудовали новий корпус школи, утеплели дах, розширили спортивну залу, зробили благоустрій території. Зараз утеплюють фасади, проводять внутрішні ремонтні роботи в новому корпусі.Завітали до закладу загальної середньої освіти “Заборольський ліцей №32 Луцької міської ради” і представники влади, аби оглянути хід підготовки приміщення до нового навчального року.Про це інформує пресслужба Луцької міської ради.Міський головаповідомив, що з міського бюджету було виділено суттєву суму на добудову школи.«Заборольський ліцей - це один із найбільш проблемних наших навчальних закладів. Дітки тут навчалися у три зміни. Наступного року плануємо виділити кошти для продовження ремонтних робіт, щоб діти тут навчалися у дві зміни, - зазначив Ігор Поліщук. - До першого вересня цьогорічні ремонтні роботи будуть завершені, техніку максимально прибрано, щоб міг під’їхати і розвернутися шкільний автобус, батьки із автомобілями».Також повідомили, що на першому поверсі добудови передбачається облаштування харчоблоку з обіднім залом на 130 місць, навчальні приміщення для учнів перших і других класів, гімнастичний зал з допоміжними приміщеннями, медичний кабінет, кабінет психолога.Окрім того, на другому поверсі добудови влаштують актовий зал, кабінет директора з приймальною, навчальні приміщення, допоміжні та підсобні приміщення.