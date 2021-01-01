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Повідомили, коли «найпроблемніший ліцей» Луцької громади перейде з тризмінного навчання у двозмінне.ФОТО

Повідомили, коли «найпроблемніший ліцей» Луцької громади перейде з тризмінного навчання у двозмінне.ФОТО
Заборолівський ліцей Луцької громади активно добудовують та реконструйовують, адже діти тут навчаються у три зміни.

Нещодавно тут добудовали новий корпус школи, утеплели дах, розширили спортивну залу, зробили благоустрій території. Зараз утеплюють фасади, проводять внутрішні ремонтні роботи в новому корпусі.

Завітали до закладу загальної середньої освіти “Заборольський ліцей №32 Луцької міської ради” і представники влади, аби оглянути хід підготовки приміщення до нового навчального року.
Про це інформує пресслужба Луцької міської ради.

Міський голова Ігор Поліщук повідомив, що з міського бюджету було виділено суттєву суму на добудову школи.

«Заборольський ліцей - це один із найбільш проблемних наших навчальних закладів. Дітки тут навчалися у три зміни. Наступного року плануємо виділити кошти для продовження ремонтних робіт, щоб діти тут навчалися у дві зміни, - зазначив Ігор Поліщук. - До першого вересня цьогорічні ремонтні роботи будуть завершені, техніку максимально прибрано, щоб міг під’їхати і розвернутися шкільний автобус, батьки із автомобілями».

Також повідомили, що на першому поверсі добудови передбачається облаштування харчоблоку з обіднім залом на 130 місць, навчальні приміщення для учнів перших і других класів, гімнастичний зал з допоміжними приміщеннями, медичний кабінет, кабінет психолога.

Окрім того, на другому поверсі добудови влаштують актовий зал, кабінет директора з приймальною, навчальні приміщення, допоміжні та підсобні приміщення.

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Теги: Забороль, ліцей, реконструкція
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