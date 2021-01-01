Погода в Луцьку на п'ятницю, 27 серпня





Про це інформує Sinoptik.



Вранці, можливо, пройде дрібний дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не очікується.



Температура вночі 13-12⁰ тепла, вдень 17-18⁰ тепла.

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