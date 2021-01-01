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Погода в Луцьку на п'ятницю, 27 серпня

Погода в Луцьку на п'ятницю, 27 серпня
У Луцьку завтра, 27 серпня, синоптики прогнозують похмуру погоду.

Про це інформує Sinoptik.

Вранці, можливо, пройде дрібний дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не очікується.

Температура вночі 13-12⁰ тепла, вдень 17-18⁰ тепла.

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Теги: погода, Луцьк
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