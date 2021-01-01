Локдаун в Україні можливий з листопада - головний санлікар
Сьогодні, 01:08
У листопаді в Україні можуть посилити карантинні заходи та ввести локдаун у випадку погіршення епідеміологічної ситуації.
Про це в інтерв'ю "ВВС News Україна" розповів заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Ігор Кузін.
"За тим сценарієм, за яким ми зараз рухаємось, новий локдаун можуть ввести орієнтовно у листопаді", - заявив Кузін.
Водночас, за його словами, якщо українці будуть робити щеплення, дотримуватися соціальної дистанції, локдаун можна буде відтягнути на грудень-січень або зовсім не допустити.
За словами Кузіна, якщо епідеміологічна ситуація значно погіршиться, то локдаун по всій країні можуть ввести на національному рівні.
На питання, який з регіонів "накриє" першим, головний санітарний лікар відповів, що наразі погіршення є в усіх регіонах, але поки що найбільше страждають східні і західні регіони України, там фіксують дещо більше хворих, ніж в інших областях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це в інтерв'ю "ВВС News Україна" розповів заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Ігор Кузін.
"За тим сценарієм, за яким ми зараз рухаємось, новий локдаун можуть ввести орієнтовно у листопаді", - заявив Кузін.
Водночас, за його словами, якщо українці будуть робити щеплення, дотримуватися соціальної дистанції, локдаун можна буде відтягнути на грудень-січень або зовсім не допустити.
За словами Кузіна, якщо епідеміологічна ситуація значно погіршиться, то локдаун по всій країні можуть ввести на національному рівні.
На питання, який з регіонів "накриє" першим, головний санітарний лікар відповів, що наразі погіршення є в усіх регіонах, але поки що найбільше страждають східні і західні регіони України, там фіксують дещо більше хворих, ніж в інших областях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Локдаун в Україні можливий з листопада - головний санлікар
Сьогодні, 01:08
У Центральному парку Луцька збудують новий басейн
Сьогодні, 00:12
27 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
7 волинських шкіл потрапили у ТОП-200 шкіл України за результатами ЗНО
26 серпень, 23:03