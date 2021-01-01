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Локдаун в Україні можливий з листопада - головний санлікар

Локдаун в Україні можливий з листопада - головний санлікар
У листопаді в Україні можуть посилити карантинні заходи та ввести локдаун у випадку погіршення епідеміологічної ситуації.

Про це в інтерв'ю "ВВС News Україна" розповів заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Ігор Кузін.

"За тим сценарієм, за яким ми зараз рухаємось, новий локдаун можуть ввести орієнтовно у листопаді", - заявив Кузін.

Водночас, за його словами, якщо українці будуть робити щеплення, дотримуватися соціальної дистанції, локдаун можна буде відтягнути на грудень-січень або зовсім не допустити.

За словами Кузіна, якщо епідеміологічна ситуація значно погіршиться, то локдаун по всій країні можуть ввести на національному рівні.

На питання, який з регіонів "накриє" першим, головний санітарний лікар відповів, що наразі погіршення є в усіх регіонах, але поки що найбільше страждають східні і західні регіони України, там фіксують дещо більше хворих, ніж в інших областях.

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Теги: Кузін, локдаун, коронавірус
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