7 волинських шкіл потрапили у ТОП-200 шкіл України за результатами ЗНО





У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2021 році.



Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.



Тож, до ТОП-200 шкіл України за результатами ЗНО -2021 потрапили такі волинські навчальні заклади:

-- на 24 місці - Волинський науковий ліцей-інтернат Волинської обласної ради;

-- на 67 місці – КЗ "Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької міськради Волинської обл.";

--на 106 місці – КЗ "Луцька гімназія №18 Луцької міськради Волинської обл.";

-- на 112 місці – Ліцей імені Олени Пчілки м. Ковеля Волинської області;

-- на 133 місці – Володимир-Волинська гімназія імені Олександра Цинкаловського;

-- на 142 місці – КЗ "Луцький НВК "Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського" Луцької міськради Волинської обл.";

-- на 174 місці – заклад загальної середньої освіти "Ліцей №11 м. Ковеля".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл України за підсумками ЗНО 2021 року.У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2021 році.Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.Тож, до ТОП-200 шкіл України за результатами ЗНО -2021 потрапили такі волинські навчальні заклади:-- на 24 місці - Волинський науковий ліцей-інтернат Волинської обласної ради;-- на 67 місці – КЗ "Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької міськради Волинської обл.";--на 106 місці – КЗ "Луцька гімназія №18 Луцької міськради Волинської обл.";-- на 112 місці – Ліцей імені Олени Пчілки м. Ковеля Волинської області;-- на 133 місці – Володимир-Волинська гімназія імені Олександра Цинкаловського;-- на 142 місці – КЗ "Луцький НВК "Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського" Луцької міськради Волинської обл.";-- на 174 місці – заклад загальної середньої освіти "Ліцей №11 м. Ковеля".

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