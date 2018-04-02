7 волинських шкіл потрапили у ТОП-200 шкіл України за результатами ЗНО
Сьогодні, 23:03
Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл України за підсумками ЗНО 2021 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2021 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
Тож, до ТОП-200 шкіл України за результатами ЗНО -2021 потрапили такі волинські навчальні заклади:
-- на 24 місці - Волинський науковий ліцей-інтернат Волинської обласної ради;
-- на 67 місці – КЗ "Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької міськради Волинської обл.";
--на 106 місці – КЗ "Луцька гімназія №18 Луцької міськради Волинської обл.";
-- на 112 місці – Ліцей імені Олени Пчілки м. Ковеля Волинської області;
-- на 133 місці – Володимир-Волинська гімназія імені Олександра Цинкаловського;
-- на 142 місці – КЗ "Луцький НВК "Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського" Луцької міськради Волинської обл.";
-- на 174 місці – заклад загальної середньої освіти "Ліцей №11 м. Ковеля".
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У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2021 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
Тож, до ТОП-200 шкіл України за результатами ЗНО -2021 потрапили такі волинські навчальні заклади:
-- на 24 місці - Волинський науковий ліцей-інтернат Волинської обласної ради;
-- на 67 місці – КЗ "Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької міськради Волинської обл.";
--на 106 місці – КЗ "Луцька гімназія №18 Луцької міськради Волинської обл.";
-- на 112 місці – Ліцей імені Олени Пчілки м. Ковеля Волинської області;
-- на 133 місці – Володимир-Волинська гімназія імені Олександра Цинкаловського;
-- на 142 місці – КЗ "Луцький НВК "Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського" Луцької міськради Волинської обл.";
-- на 174 місці – заклад загальної середньої освіти "Ліцей №11 м. Ковеля".
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