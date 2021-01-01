В Україні 22 лікарні проводять безкоштовні трансплантації: назвали тарифи
Сьогодні, 02:14
Наразі у 43 закладах українських закладах громадянам гарантують оплату операцій з трансплантації органів. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що 22 з них вже почали проводити такі операції. Про це пише 24Канал.
За словами міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, що за останні 2 роки вітчизняна трансплантація зрушила з мертвої точки, у якій вона перебувала близько трьох десятиліть.
"Їм не потрібно збирати великі кошти для поїздки в іноземну клініку, бо таке лікування доступне у нас. Кожна держава віддає перевагу лікуванню свого громадянина. Так має бути і в Україні", – сказав міністр.
Ляшко наголосив, що українці повинні бути впевнені в тому, що за потреби вчасно отримають медичну допомогу методом трансплантації – у своїй країні і безкоштовно.
Тарифи на трансплантацію органів, які діють в Україні:
- трансплантація печінки від живого донора – 1,58 мільйона гривень;
- трансплантація печінки від померлого донора – 1,43 мільйона гривень;
- трансплантація нирки від померлого донора – 801 тисяча гривень;
- трансплантація нирки від живого донора – 788 тисяч гривень;
- трансплантація кісткового мозку (ТКМ) від неродинного донора – 2,48 мільйона гривень;
- ТКМ від родинного донора – 1, 87 мільйонів гривень.
Згідно з постановою Кабміну, трансплантація органів є безкоштовною для пацієнтів – операцію оплачують з держбюджету.
В тарифи включені зарплата медпрацівників, оновлення обладнання, можливість лабораторного супроводу.
Міністр зауважив, що в Україні – конкурентні ціни на трансплантацію, однак менші, ніж в сусідній Білорусі чи країнах Європи.
Нагадаємо, що на Волині поки дві лікарні проводять операції з трансплантації. Вперше такі операції почали проводити у Ковелі, а віднедавна і у відділення трансплантології працюватиме у Волинській обласній клінічній лікарні.
Найбільший запит в Україні на трансплантацію нирок. Пересадки печінки щорічно потребує близько 1 тисячу пацієнтів, серця та легень – близько 300.
Ляшко сподівається, що через 3 – 5 років можна буде сказати, що трансплантація в Україні відбулась.
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За словами міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, що за останні 2 роки вітчизняна трансплантація зрушила з мертвої точки, у якій вона перебувала близько трьох десятиліть.
"Їм не потрібно збирати великі кошти для поїздки в іноземну клініку, бо таке лікування доступне у нас. Кожна держава віддає перевагу лікуванню свого громадянина. Так має бути і в Україні", – сказав міністр.
Ляшко наголосив, що українці повинні бути впевнені в тому, що за потреби вчасно отримають медичну допомогу методом трансплантації – у своїй країні і безкоштовно.
Тарифи на трансплантацію органів, які діють в Україні:
- трансплантація печінки від живого донора – 1,58 мільйона гривень;
- трансплантація печінки від померлого донора – 1,43 мільйона гривень;
- трансплантація нирки від померлого донора – 801 тисяча гривень;
- трансплантація нирки від живого донора – 788 тисяч гривень;
- трансплантація кісткового мозку (ТКМ) від неродинного донора – 2,48 мільйона гривень;
- ТКМ від родинного донора – 1, 87 мільйонів гривень.
Згідно з постановою Кабміну, трансплантація органів є безкоштовною для пацієнтів – операцію оплачують з держбюджету.
В тарифи включені зарплата медпрацівників, оновлення обладнання, можливість лабораторного супроводу.
Міністр зауважив, що в Україні – конкурентні ціни на трансплантацію, однак менші, ніж в сусідній Білорусі чи країнах Європи.
Нагадаємо, що на Волині поки дві лікарні проводять операції з трансплантації. Вперше такі операції почали проводити у Ковелі, а віднедавна і у відділення трансплантології працюватиме у Волинській обласній клінічній лікарні.
Найбільший запит в Україні на трансплантацію нирок. Пересадки печінки щорічно потребує близько 1 тисячу пацієнтів, серця та легень – близько 300.
Ляшко сподівається, що через 3 – 5 років можна буде сказати, що трансплантація в Україні відбулась.
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