В Україні 22 лікарні проводять безкоштовні трансплантації: назвали тарифи





За словами міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, що за останні 2 роки вітчизняна трансплантація зрушила з мертвої точки, у якій вона перебувала близько трьох десятиліть.



"Їм не потрібно збирати великі кошти для поїздки в іноземну клініку, бо таке лікування доступне у нас. Кожна держава віддає перевагу лікуванню свого громадянина. Так має бути і в Україні", – сказав міністр.



Ляшко наголосив, що українці повинні бути впевнені в тому, що за потреби вчасно отримають медичну допомогу методом трансплантації – у своїй країні і безкоштовно.



Тарифи на трансплантацію органів, які діють в Україні:

- трансплантація печінки від живого донора – 1,58 мільйона гривень;

- трансплантація печінки від померлого донора – 1,43 мільйона гривень;

- трансплантація нирки від померлого донора – 801 тисяча гривень;

- трансплантація нирки від живого донора – 788 тисяч гривень;

- трансплантація кісткового мозку (ТКМ) від неродинного донора – 2,48 мільйона гривень;

- ТКМ від родинного донора – 1, 87 мільйонів гривень.



Згідно з постановою Кабміну, трансплантація органів є безкоштовною для пацієнтів – операцію оплачують з держбюджету.



В тарифи включені зарплата медпрацівників, оновлення обладнання, можливість лабораторного супроводу.



Міністр зауважив, що в Україні – конкурентні ціни на трансплантацію, однак менші, ніж в сусідній Білорусі чи країнах Європи.

Нагадаємо, що на Волині поки дві лікарні проводять операції з трансплантації. Вперше такі операції почали проводити у Ковелі, а віднедавна і у відділення трансплантології працюватиме у



Найбільший запит в Україні на трансплантацію нирок. Пересадки печінки щорічно потребує близько 1 тисячу пацієнтів, серця та легень – близько 300.



Ляшко сподівається, що через 3 – 5 років можна буде сказати, що трансплантація в Україні відбулась.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Наразі у 43 закладах українських закладах громадянам гарантують оплату операцій з трансплантації органів. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що 22 з них вже почали проводити такі операції. Про це пише 24Канал.За словами міністра охорони здоров'я України, що за останні 2 роки вітчизняна трансплантація зрушила з мертвої точки, у якій вона перебувала близько трьох десятиліть."Їм не потрібно збирати великі кошти для поїздки в іноземну клініку, бо таке лікування доступне у нас. Кожна держава віддає перевагу лікуванню свого громадянина. Так має бути і в Україні", – сказав міністр.Ляшко наголосив, що українці повинні бути впевнені в тому, що за потреби вчасно отримають медичну допомогу методом трансплантації – у своїй країні і безкоштовно.Тарифи на трансплантацію органів, які діють в Україні:- трансплантація печінки від живого донора – 1,58 мільйона гривень;- трансплантація печінки від померлого донора – 1,43 мільйона гривень;- трансплантація нирки від померлого донора – 801 тисяча гривень;- трансплантація нирки від живого донора – 788 тисяч гривень;- трансплантація кісткового мозку (ТКМ) від неродинного донора – 2,48 мільйона гривень;- ТКМ від родинного донора – 1, 87 мільйонів гривень.Згідно з постановою Кабміну,для пацієнтів – операцію оплачують з держбюджету.В тарифи включені зарплата медпрацівників, оновлення обладнання, можливість лабораторного супроводу.Міністр зауважив, що в Україні – конкурентні ціни на трансплантацію, однак менші, ніж в сусідній Білорусі чи країнах Європи.Нагадаємо, що на Волині поки дві лікарні проводять операції з трансплантації. Вперше такі операції почали проводити у Ковелі, а віднедавна і у відділення трансплантології працюватиме у Волинській обласній клінічній лікарні. Найбільший запит в Україні на трансплантацію нирок. Пересадки печінки щорічно потребує близько 1 тисячу пацієнтів, серця та легень – близько 300.Ляшко сподівається, що через 3 – 5 років можна буде сказати, що трансплантація в Україні відбулась.

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