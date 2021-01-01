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Moderna в Україні вистачить лише для другої дози: нової партії у вересні не буде

Moderna в Україні вистачить лише для другої дози: нової партії у вересні не буде
Станом на 26 серпня в Україні залишилось 805 652 дози вакцини проти коронавірусу від компанії Moderna. Це рівно стільки, скільки необхідно для завершення імунізації тих людей, які отримали першу дозу препарату. Про це інформує healthy.24tv.ua.

Тобто люди, які хотіли отримати щеплення Moderna, але досі цього не зробили, поки що не зможуть зробити цього. Про кількість вакцин повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я у відповідь на запит журналістів.

"Зараз вакцина Moderna має використовуватись лише для завершення імунізації тим, хто вже отримав першу дозу вакцини," – йдеться в повідомленні.

У вересні препарат від Moderna також не поставлять. Оскільки 2 мільйони доз поставили до України в межах програми COVAX, а не через держзакупівлі.

Які вакцини ще доступні в Україні:
- Вакцина Coronavac: залишки на національному складі – 2 700 560 доз; на регіональних і місцевих складах – 3 808 082 дози.
- Вакцина Comirnaty: залишки на національному складі – 37 440 доз; на регіональних і місцевих складах – 523 798 доз.
- Вакцина AstraZeneca: залишки на національному складі – 1 807 980 доз; на регіональних і місцевих складах – 1 380 568 доз.

Поки що всі ці препарату доступні для вакцинації першою дозою. У МОЗ також запевнили, що ті, хто має вже першу дозу, отримають і другу.

Також у відомстві додали, що Україна ще очікує на постачання вакцини.



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Теги: вакцина Moderna
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