На Волині визначили лауреатів обласних іменних премій в галузі літератури, культури і мистецтва

В області присудили іменні премії у галузі літератури, культури і мистецтва. Проце інформує пресслужба волинської ОДА.Обласні мистецькі премії були започатковані у 1992 році як вияв поваги і пошанування митців, літераторів, аматорів сцени і майстрів народної творчості, краєзнавців-дослідників історії Волинського краю за їх вагомий творчий доробок та активну громадську діяльність. Присудження премій відбувається щороку в рамках відзначення Дня незалежності України.Відтак, нещодавно відбулося засідання комітету з присудження обласних іменних премій.Пропонувалися 10 кандидатур для присудження премій, однак, з них обрати необхідно 8 осіб.Відтак, розглянувши підсумки таємного голосування щодо визначення лауреатів обласних іменних премій у галузі літератури, культури і мистецтва, комітет вирішив:Присудити обласні премії 2021 року:- у номінації імені Агатангела Кримського– письменнику, члену Волинської обласної організації Національної спілки письменників України – за переклад книжки Волкової Броніслави «Vitr na kolenou/Вітер на колінах» (2019) з чеської мови, а також за інші переклади з польської, болгарської та інших мов;- у номінації імені Йова Кондзелевича Орисі Георгіївні ЩУР – викладачу циклової комісії образотворчого, декоративного мистецтва, реставрації Волинського фахового коледжу культури і мистецтв імені І.Ф.Стравінського, члену Національної спілки майстрів народного мистецтва України – за високу професійну майстерність, активну творчу, педагогічну, мистецько-громадську діяльність у сфері декоративно-прикладного мистецтва та вагомий внесок у процес збереження нематеріальної культурної спадщини Волині;- у номінації імені Миколи Куделі– головному спеціалісту Західного міжрегіонального відділу Управління забезпечення реалізації політики національної пам’яті в регіонах Українського інституту національної пам’яті, кандидат історичних наук – за подвижницьку працю у дослідженні визвольного руху 1950-1960 років, діяльності ОУН УПА, повстань українців у ГУЛАГу, значний особистий внесок у розвиток музейної справи на Волині, збереження та популяризацію пам’яток української історико-культурної спадщини;- у номінації імені Ігоря Стравінського– художньому керівнику академічного камерного оркестру «Кантабіле» Волинської обласної філармонії, народному артисту України – за активну концертну діяльність, популяризацію класичної музики, участь у культурно-мистецькому житті області;- у номінації імені Степана Кривенького зразковій аматорській вокальній студії «Зернятко» культурно-мистецького центру «Красне» комунального закладу «Палац культури міста Луцька» (керівник – заслужена артистка України) – за вагомий внесок у розвиток аматорського мистецтва, активну участь у культурно-мистецькому та житті краю;- у номінації імені Олександра Цинкаловського Світлані Анатоліївні ФЕДОСЄЄВІЙ – завідувачці сектору обліку, паспортизації та наукових досліджень та– науковій співробітниці сектору обліку, паспортизації та наукових досліджень Адміністрації державного історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир» у місті Володимирі-Волинському - за написання книги «Сім вечорів з Наталією Назарівною Грабарчук-Цинкаловською»;- у номінації імені В’ячеслава Хурсенка– солісту-вокалісту, учаснику народного аматорського мистецтва Павлівської територіальної громади – за вагомий внесок у розвиток вокального мистецтва, активну концертну діяльність, популяризацію класичних творів та творів сучасних авторів;- у номінації імені Миколи Царенка– директору Волинської обласної філармонії – за активну управлінську діяльність професійної музичної установи області, популяризацію кращих зразків світової та української музичної спадщини та здійснення музично-просвітницької діяльності серед різних соціальних та вікових груп населення Волині.