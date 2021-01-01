Українські силачі встановили світовий рекорд, протягнувши 285-тонний літак «Мрія»
Сьогодні, 06:17
У Києві на аеродромі "Антонов" 8 українських силачів установили новий світовий рекорд, повідомляє xsport.ua.
Атлети зрушили з місця і протягли на 4 метри і 30 сантиметрів найбільший у світі вантажний літак Ан-225 "Мрія", приблизна вага якого без пального - 285 тонн. На встановлення рекорду атлети витратили 1 хвилину і 13 секунд.
Рекорд приурочили 30-й річниці незалежності України та 75-річчю ДП "Антонов".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Атлети зрушили з місця і протягли на 4 метри і 30 сантиметрів найбільший у світі вантажний літак Ан-225 "Мрія", приблизна вага якого без пального - 285 тонн. На встановлення рекорду атлети витратили 1 хвилину і 13 секунд.
Рекорд приурочили 30-й річниці незалежності України та 75-річчю ДП "Антонов".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Українські силачі встановили світовий рекорд, протягнувши 285-тонний літак «Мрія»
Сьогодні, 06:17
На Волині визначили лауреатів обласних іменних премій в галузі літератури, культури і мистецтва
Сьогодні, 03:27