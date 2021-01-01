Українські силачі встановили світовий рекорд, протягнувши 285-тонний літак «Мрія»





Атлети зрушили з місця і протягли на 4 метри і 30 сантиметрів найбільший у світі вантажний літак Ан-225 "Мрія", приблизна вага якого без пального - 285 тонн. На встановлення рекорду атлети витратили 1 хвилину і 13 секунд.



Рекорд приурочили 30-й річниці незалежності України та 75-річчю ДП "Антонов".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві на аеродромі "Антонов" 8 українських силачів установили новий світовий рекорд, повідомляє xsport.ua.Атлети зрушили з місця і протягли на 4 метри і 30 сантиметрів найбільший у світі вантажний літак Ан-225 "Мрія", приблизна вага якого без пального - 285 тонн. На встановлення рекорду атлети витратили 1 хвилину і 13 секунд.Рекорд приурочили 30-й річниці незалежності України та 75-річчю ДП "Антонов".

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