вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Українські силачі встановили світовий рекорд, протягнувши 285-тонний літак «Мрія»

Українські силачі встановили світовий рекорд, протягнувши 285-тонний літак «Мрія»
У Києві на аеродромі "Антонов" 8 українських силачів установили новий світовий рекорд, повідомляє xsport.ua.

Атлети зрушили з місця і протягли на 4 метри і 30 сантиметрів найбільший у світі вантажний літак Ан-225 "Мрія", приблизна вага якого без пального - 285 тонн. На встановлення рекорду атлети витратили 1 хвилину і 13 секунд.

Рекорд приурочили 30-й річниці незалежності України та 75-річчю ДП "Антонов".


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Мрія, силачі тягли літак, рекорд світовий
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українські силачі встановили світовий рекорд, протягнувши 285-тонний літак «Мрія»
Сьогодні, 06:17
Moderna в Україні вистачить лише для другої дози: нової партії у вересні не буде
Сьогодні, 05:35
Буде голодувати: у Луцьку п’ятий рік між сусідами триває війна за землю. ВІДЕО
Сьогодні, 04:05
На Волині визначили лауреатів обласних іменних премій в галузі літератури, культури і мистецтва
Сьогодні, 03:27
В Україні 22 лікарні проводять безкоштовні трансплантації: назвали тарифи
Сьогодні, 02:14
Схожі новини
Волинські патрульні здійснили мрію 7-річного хлопчика. ФОТО Волинські патрульні здійснили мрію 7-річного хлопчика. ФОТО
05 серпень, 18:30
Хлопець з Луцька, який відвідує курси авіашколи, мріє виграти грант на навчання в США на пілота Хлопець з Луцька, який відвідує курси авіашколи, мріє виграти грант на навчання в США на пілота
16 липень, 15:18
У Чернівцях здійснили мрію хлопчика, який помирає. ФОТО, ВІДЕО У Чернівцях здійснили мрію хлопчика, який помирає. ФОТО, ВІДЕО
16 лютий, 09:11
На Волині здійснили мрію сина померлого Героя На Волині здійснили мрію сина померлого Героя
14 січень, 17:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українські силачі встановили світовий рекорд, протягнувши 285-тонний літак «Мрія»
Сьогодні, 06:17
 0
Moderna в Україні вистачить лише для другої дози: нової партії у вересні не буде
Сьогодні, 05:35
 0
Буде голодувати: у Луцьку п’ятий рік між сусідами триває війна за землю. ВІДЕО
Сьогодні, 04:05
 0
На Волині визначили лауреатів обласних іменних премій в галузі літератури, культури і мистецтва
Сьогодні, 03:27
 0
В Україні 22 лікарні проводять безкоштовні трансплантації: назвали тарифи
Сьогодні, 02:14
 0
Медіа
відео
1/8