У луцькому музеї - виставка з унікальним артефактами.ФОТО





Експозиція захоплює оригінальністю: у замкненому просторі з темними стінами розміщено дерев’яну конструкцію. Так дизайнер Володимир Цапук зобразив барикади – символ Революції Гідності. Відповідні тут і предмети – шоломи, щити, кийки тощо. Усе, що слугувало тоді активістам захистом та зброєю…



В іншій частині інсталяції – бронежилети, гільзи, військові нагороди, шеврони. Вони – матеріальне свідчення того, що війна на сході України – вже частина непростої історії нашої держави – триває. Біля іншої ж стіни – традиційний стенд. На ньому документи, світлини, плакати часів створення Народного Руху України, Революції на граніті та Помаранчевої революції.



«Ось так наші співробітники й вирішили зобразити ці 30 років – через осмислення революційних змін та участь у них волинян. Експонати вибирали з багатої колекції музею, формували з предметів, які нам передали громадяни, учасники бойових дій. Є серед них направду унікальні. Вийшов своєрідний зріз буремних подій, який демонструє послідовність шляху України до відновлення державності», – пояснює завідувач науково-експозиційного відділу новітньої історії Волині Богдан Зек.



Атмосферності виставці додає змонтований екран, на якому демонструють кадри відеохроніки за останні 30 років. Починаючи з 1991 року, перед глядачами проминають події у Верховній Раді, на майданах Києва та Луцька, демонтажі пам’ятників, студентські протести, барикади і вогонь скатів, початок війни.



«Відео на білій стіні – майбутнє. Протилежний бік – чорна стіна – минуле. Між ними – барикада. Ключову ж ідею експозиції зосереджено у її назві – крилатому вислові В’ячеслава Чорновола. Це заклик до кожного з нас: вносити свою лепту до розбудови та утвердження незалежності. А ще пам’ятати, що у нас як громадян є не лише права, але й обов’язки перед державою», – підкреслив Богдан Зек.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський краєзнавчий музей презентував експозицію «Україна починається з тебе». У ній представлено низку унікальних артефактів, які ілюструють участь краян в історичних подіях. Про це інформує ІА Волинські новини. Експозиція захоплює оригінальністю: у замкненому просторі з темними стінами розміщено дерев’яну конструкцію. Так дизайнерзобразив барикади – символ Революції Гідності. Відповідні тут і предмети – шоломи, щити, кийки тощо. Усе, що слугувало тоді активістам захистом та зброєю…В іншій частині інсталяції – бронежилети, гільзи, військові нагороди, шеврони. Вони – матеріальне свідчення того, що війна на сході України – вже частина непростої історії нашої держави – триває. Біля іншої ж стіни – традиційний стенд. На ньому документи, світлини, плакати часів створення Народного Руху України, Революції на граніті та Помаранчевої революції.«Ось так наші співробітники й вирішили зобразити ці 30 років – через осмислення революційних змін та участь у них волинян. Експонати вибирали з багатої колекції музею, формували з предметів, які нам передали громадяни, учасники бойових дій. Є серед них направду унікальні. Вийшов своєрідний зріз буремних подій, який демонструє послідовність шляху України до відновлення державності», – пояснює завідувач науково-експозиційного відділу новітньої історії Волині Богдан Зек.Атмосферності виставці додає змонтований екран, на якому демонструють кадри відеохроніки за останні 30 років. Починаючи з 1991 року, перед глядачами проминають події у Верховній Раді, на майданах Києва та Луцька, демонтажі пам’ятників, студентські протести, барикади і вогонь скатів, початок війни.«Відео на білій стіні – майбутнє. Протилежний бік – чорна стіна – минуле. Між ними – барикада. Ключову ж ідею експозиції зосереджено у її назві – крилатому вислові В’ячеслава Чорновола. Це заклик до кожного з нас: вносити свою лепту до розбудови та утвердження незалежності. А ще пам’ятати, що у нас як громадян є не лише права, але й обов’язки перед державою», – підкреслив Богдан Зек.

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