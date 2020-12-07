вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У луцькому музеї - виставка з унікальним артефактами.ФОТО

У луцькому музеї - виставка з унікальним артефактами.ФОТО
Волинський краєзнавчий музей презентував експозицію «Україна починається з тебе». У ній представлено низку унікальних артефактів, які ілюструють участь краян в історичних подіях. Про це інформує ІА Волинські новини.

Експозиція захоплює оригінальністю: у замкненому просторі з темними стінами розміщено дерев’яну конструкцію. Так дизайнер Володимир Цапук зобразив барикади – символ Революції Гідності. Відповідні тут і предмети – шоломи, щити, кийки тощо. Усе, що слугувало тоді активістам захистом та зброєю…

В іншій частині інсталяції – бронежилети, гільзи, військові нагороди, шеврони. Вони – матеріальне свідчення того, що війна на сході України – вже частина непростої історії нашої держави – триває. Біля іншої ж стіни – традиційний стенд. На ньому документи, світлини, плакати часів створення Народного Руху України, Революції на граніті та Помаранчевої революції.

«Ось так наші співробітники й вирішили зобразити ці 30 років – через осмислення революційних змін та участь у них волинян. Експонати вибирали з багатої колекції музею, формували з предметів, які нам передали громадяни, учасники бойових дій. Є серед них направду унікальні. Вийшов своєрідний зріз буремних подій, який демонструє послідовність шляху України до відновлення державності», – пояснює завідувач науково-експозиційного відділу новітньої історії Волині Богдан Зек.

Атмосферності виставці додає змонтований екран, на якому демонструють кадри відеохроніки за останні 30 років. Починаючи з 1991 року, перед глядачами проминають події у Верховній Раді, на майданах Києва та Луцька, демонтажі пам’ятників, студентські протести, барикади і вогонь скатів, початок війни.

«Відео на білій стіні – майбутнє. Протилежний бік – чорна стіна – минуле. Між ними – барикада. Ключову ж ідею експозиції зосереджено у її назві – крилатому вислові В’ячеслава Чорновола. Це заклик до кожного з нас: вносити свою лепту до розбудови та утвердження незалежності. А ще пам’ятати, що у нас як громадян є не лише права, але й обов’язки перед державою», – підкреслив Богдан Зек.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: виставка, музей
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Знайшли волинянина з психічним захворюванням, якого розшукували родичі
Сьогодні, 09:10
Як зареєструватися в новобудові: поради від забудовника. ВІДЕО*
Сьогодні, 09:00
У луцькому музеї - виставка з унікальним артефактами.ФОТО
Сьогодні, 08:22
Міністр каже, що нинішнім 40-річним пенсія від держави не світить
Сьогодні, 07:22
Українські силачі встановили світовий рекорд, протягнувши 285-тонний літак «Мрія»
Сьогодні, 06:17
Схожі новини
У Луцьку в музеї Лесі Українки – виставка творів та листів письменниці. ВІДЕО У Луцьку в музеї Лесі Українки – виставка творів та листів письменниці. ВІДЕО
23 лютий, 13:23
У волинському музеї покажуть виставку, присвячену полку «А3OB» У волинському музеї покажуть виставку, присвячену полку «А3OB»
01 січень, 05:08
У Луцьку показали історію українського війська. ВІДЕО У Луцьку показали історію українського війська. ВІДЕО
07 грудень, 2020, 02:29
У місті на Волині відкрили виставку солом’яних витворів талановитої майстрині. ФОТО У місті на Волині відкрили виставку солом’яних витворів талановитої майстрині. ФОТО
25 жовтень, 2020, 02:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У гуртожитки Луцька почали заселяти студентів. ВІДЕО
Сьогодні, 09:37
 0
На Волині помер відомий історик та краєзнавець
Сьогодні, 09:32
 0
На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 09:30
 0
Долар та євро додали в ціні: курс валют у Луцьку на 27 серпня
Сьогодні, 09:23
 0
За добу в Україні зареєстрували більше 2000 нових випадків коронавірусу
Сьогодні, 09:16
 0
Медіа
відео
1/8