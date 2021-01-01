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На Волині горів житловий будинок

На Волині горів житловий будинок
Вчора, 26 серпня, у селі Заліси Заболотівської громади сталася пожежа у житловому будинку.

Про це інформує ДСНС у Волинській області.

Минулої доби о 04:20 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що на вулиці Поліська у селі Заліси Заболотівської громади горить дерев’яний житловий будинок.

За викликом направили чергове відділення 14-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Ратне ГУ ДСНС у Волинській області та працівників місцевих пожежних охорон смт Заболоття та с. Тур.

Завдяки оперативності та злагодженим діям вогнеборців загоряння вдалося швидко приборкати та врятувати будинок від нищівного полум’я. Пожежу локалізували о 05:05 та ліквідували о 05:30.

Причину пожежі з’ясовують фахівці.

Головне фото - ілюстративне

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Теги: Волинь, пожежа, житловий будинок
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