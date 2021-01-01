На Волині горів житловий будинок





Про це



Минулої доби о 04:20 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що на вулиці Поліська у селі Заліси Заболотівської громади горить дерев’яний житловий будинок.



За викликом направили чергове відділення 14-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Ратне ГУ ДСНС у Волинській області та працівників місцевих пожежних охорон смт Заболоття та с. Тур.



Завдяки оперативності та злагодженим діям вогнеборців загоряння вдалося швидко приборкати та врятувати будинок від нищівного полум’я. Пожежу локалізували о 05:05 та ліквідували о 05:30.



Причину пожежі з’ясовують фахівці.



Головне фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 26 серпня, у селі Заліси Заболотівської громади сталася пожежа у житловому будинку.Про це інформує ДСНС у Волинській області.Минулої доби о 04:20 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що на вулиці Поліська у селі Заліси Заболотівської громади горить дерев’яний житловий будинок.За викликом направили чергове відділення 14-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Ратне ГУ ДСНС у Волинській області та працівників місцевих пожежних охорон смт Заболоття та с. Тур.Завдяки оперативності та злагодженим діям вогнеборців загоряння вдалося швидко приборкати та врятувати будинок від нищівного полум’я. Пожежу локалізували о 05:05 та ліквідували о 05:30.Причину пожежі з’ясовують фахівці.

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