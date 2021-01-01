На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 09:30
Вчора, 26 серпня, у селі Заліси Заболотівської громади сталася пожежа у житловому будинку.
Про це інформує ДСНС у Волинській області.
Минулої доби о 04:20 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що на вулиці Поліська у селі Заліси Заболотівської громади горить дерев’яний житловий будинок.
За викликом направили чергове відділення 14-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Ратне ГУ ДСНС у Волинській області та працівників місцевих пожежних охорон смт Заболоття та с. Тур.
Завдяки оперативності та злагодженим діям вогнеборців загоряння вдалося швидко приборкати та врятувати будинок від нищівного полум’я. Пожежу локалізували о 05:05 та ліквідували о 05:30.
Причину пожежі з’ясовують фахівці.
Головне фото - ілюстративне
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Про це інформує ДСНС у Волинській області.
Минулої доби о 04:20 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що на вулиці Поліська у селі Заліси Заболотівської громади горить дерев’яний житловий будинок.
За викликом направили чергове відділення 14-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Ратне ГУ ДСНС у Волинській області та працівників місцевих пожежних охорон смт Заболоття та с. Тур.
Завдяки оперативності та злагодженим діям вогнеборців загоряння вдалося швидко приборкати та врятувати будинок від нищівного полум’я. Пожежу локалізували о 05:05 та ліквідували о 05:30.
Причину пожежі з’ясовують фахівці.
Головне фото - ілюстративне
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