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Долар та євро додали в ціні: курс валют у Луцьку на 27 серпня

Долар та євро додали в ціні: курс валют у Луцьку на 27 серпня
Курс долара у Луцьку станом на 27 серпня 2021 року такий: купівля – 26.716, а продаж – 26.969.

Євро при купівлі становить – 31.271, продажу – 31.696.

Курс російського рубля: купівля – 0.322, продаж – 0.373.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.483, продаж – 7.030.

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Теги: курс гривні, Луцьк
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