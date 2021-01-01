Долар та євро додали в ціні: курс валют у Луцьку на 27 серпня
Сьогодні, 09:23
Курс долара у Луцьку станом на 27 серпня 2021 року такий: купівля – 26.716, а продаж – 26.969.
Євро при купівлі становить – 31.271, продажу – 31.696.
Курс російського рубля: купівля – 0.322, продаж – 0.373.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.483, продаж – 7.030.
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Євро при купівлі становить – 31.271, продажу – 31.696.
Курс російського рубля: купівля – 0.322, продаж – 0.373.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.483, продаж – 7.030.
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