Долар та євро додали в ціні: курс валют у Луцьку на 27 серпня





Євро при купівлі становить – 31.271, продажу – 31.696.



Курс російського рубля: купівля – 0.322, продаж – 0.373.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.483, продаж – 7.030.



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