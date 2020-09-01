вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У гуртожитки Луцька почали заселяти студентів. ВІДЕО

У гуртожитки Луцька почали заселяти студентів. ВІДЕО
У гуртожитки луцьких навчальних закладів почали заселяти студентів.

Як розповіла "Суспільному" голова студентської профспілкової організації Алла Хомярчук, у Луцьку орієнтовно 35% учнів виявили бажання жити у гуртожитку.

Нині триває заселення у гуртожиток Луцького педагогічного коледжу. Щоб отримати місце в гуртожитку – студенти в кожній групі формують список охочих, – каже голова профспілки. З її слів, торік місце у кімнаті отримали усі охочі.

"Деякі студенти на квартирах, у родичів, місцеві. В першу чергу ми поселяємо студентів пільгових категорій, які на платній формі навчання, хто виявився у скрутному життєвому становищі", – розповідає Алла Хомярчук.

В педколеджі перед заселенням студенти проходять через дезінфікційні рамки. Потому усіх оглядає медсестра та перевіряє наявність щеплень.

Заселення студентів розпочали напередодні, 25 серпня. Кімнати у гуртожитках здебільшого чотири і п'ятимісні, на кожному поверсі є кухні та санвузли. Одну кімнату виділили під ізолятор для недужих з підозрою на COVID-19, розповіла завідувачка огуртожитку Олена Хоменко.


Поселення також відбувається у студентів Волинського національного університету імені Лесі Українки. У цьому виші навчається більше 8 тисяч студентів, з них 18% житимуть в п’яти гуртожитках, – розповів Андрій Мошкун.

Суспільне побувало у кількох гуртожитках, де нині триває заселення, поспілкувалося з першокурсниками, які вперше побачили кімнати, у яких житимуть під час навчання.

Поселення у гуртожитках має завершитися до 1-го вересня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: гуртожитки, Луцьк, виші, навчання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У гуртожитки Луцька почали заселяти студентів. ВІДЕО
Сьогодні, 09:37
На Волині помер відомий історик та краєзнавець
Сьогодні, 09:32
На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 09:30
Долар та євро додали в ціні: курс валют у Луцьку на 27 серпня
Сьогодні, 09:23
За добу в Україні зареєстрували більше 2000 нових випадків коронавірусу
Сьогодні, 09:16
Схожі новини
За якими карантинними правилами живуть студенти в гуртожитках у Луцьку За якими карантинними правилами живуть студенти в гуртожитках у Луцьку
01 вересень, 2020, 20:51
Алжирець та лівієць пригадали, як вчилися у ВНУ імені Лесі Українки Алжирець та лівієць пригадали, як вчилися у ВНУ імені Лесі Українки
19 серпень, 02:16
Волинський виш увійшов у ТОП-25 закладів, найпопулярніших серед абітурієнтів Волинський виш увійшов у ТОП-25 закладів, найпопулярніших серед абітурієнтів
26 липень, 15:20
У ВНУ назвали найпопулярніші спеціальності серед вступників У ВНУ назвали найпопулярніші спеціальності серед вступників
24 липень, 08:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У гуртожитки Луцька почали заселяти студентів. ВІДЕО
Сьогодні, 09:37
 0
На Волині помер відомий історик та краєзнавець
Сьогодні, 09:32
 0
На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 09:30
 0
Долар та євро додали в ціні: курс валют у Луцьку на 27 серпня
Сьогодні, 09:23
 0
За добу в Україні зареєстрували більше 2000 нових випадків коронавірусу
Сьогодні, 09:16
 0
Медіа
відео
1/8