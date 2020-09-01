У гуртожитки Луцька почали заселяти студентів. ВІДЕО





Як розповіла Алла Хомярчук, у Луцьку орієнтовно 35% учнів виявили бажання жити у гуртожитку.



Нині триває заселення у гуртожиток Луцького педагогічного коледжу. Щоб отримати місце в гуртожитку – студенти в кожній групі формують список охочих, – каже голова профспілки. З її слів, торік місце у кімнаті отримали усі охочі.



"Деякі студенти на квартирах, у родичів, місцеві. В першу чергу ми поселяємо студентів пільгових категорій, які на платній формі навчання, хто виявився у скрутному життєвому становищі", – розповідає Алла Хомярчук.



В педколеджі перед заселенням студенти проходять через дезінфікційні рамки. Потому усіх оглядає медсестра та перевіряє наявність щеплень.



Заселення студентів розпочали напередодні, 25 серпня. Кімнати у гуртожитках здебільшого чотири і п'ятимісні, на кожному поверсі є кухні та санвузли. Одну кімнату виділили під ізолятор для недужих з підозрою на COVID-19, розповіла завідувачка огуртожитку Олена Хоменко.





Поселення також відбувається у студентів Волинського національного університету імені Лесі Українки. У цьому виші навчається більше 8 тисяч студентів, з них 18% житимуть в п’яти гуртожитках, – розповів Андрій Мошкун.



Суспільне побувало у кількох гуртожитках, де нині триває заселення, поспілкувалося з першокурсниками, які вперше побачили кімнати, у яких житимуть під час навчання.



Поселення у гуртожитках має завершитися до 1-го вересня.







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