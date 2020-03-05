На Волині заготівля чорниць поповнила бюджети на 4,8 мільйона гривень
Сьогодні, 05:27
Легальні заготівельники дарів волинських лісів вже сплатили до бюджетів усіх рівнів 2,7 мільйона гривень ПДФО, 1,7 мільйона гривень ренти за спецвикористання лісової продукції і 0,4 мільйона гривень єдиного податку.
Про це повідомляє сектор інформаційної взаємодії ГУ ДПС у Волинській області.
Оскільки на часі – заготівля грибів та іншої дикорослої продукції, в Головному управлінні ДПС у Волинській області закликають керівників громад не втрачати пильності і переконувати бізнесменів, котрі з комерційною метою заготовляють дари лісу, сплачувати визначені законом податки.
«Принциповість громад в питанні сплати податків дозволяє місцевим бюджетам отримувати додаткові надходження. Важливо, щоб лідери місцевого самоврядування не втратили можливості залучити кошти для потреб громади в період заготівлі грибів. Лише за умови сплати податків усіма представниками підприємництва - учасниками заготівельного ринку, кожна з громад отримає додатковий фінансовий ресурс», - наголошує начальник Головного управління ДПС у Волинській області Світлана Савчук.
Очільниця волинських податківців підкреслила, що податкова служба в межах компетенції негайно опрацьовуватиме інформацію від органів місцевої влади про зловживання на ринку заготівлі та вживатиме заходів задля виправлення ситуації.
Нагадують, що серед податкових платежів, які зобов’язані сплачувати господарюючі суб’єкти-учасники заготівельного бізнесу, - ПДФО, військовий збір, єдиний податок та рента за спецвикористання дарів лісу. Постійний моніторинг процесу заготівлі ягід і грибів у волинських лісах здійснюють спеціальні комісії при органах місцевої влади та мобільні робочі групи, до складу яких входять працівники органів ДПС.
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Про це повідомляє сектор інформаційної взаємодії ГУ ДПС у Волинській області.
Оскільки на часі – заготівля грибів та іншої дикорослої продукції, в Головному управлінні ДПС у Волинській області закликають керівників громад не втрачати пильності і переконувати бізнесменів, котрі з комерційною метою заготовляють дари лісу, сплачувати визначені законом податки.
«Принциповість громад в питанні сплати податків дозволяє місцевим бюджетам отримувати додаткові надходження. Важливо, щоб лідери місцевого самоврядування не втратили можливості залучити кошти для потреб громади в період заготівлі грибів. Лише за умови сплати податків усіма представниками підприємництва - учасниками заготівельного ринку, кожна з громад отримає додатковий фінансовий ресурс», - наголошує начальник Головного управління ДПС у Волинській області Світлана Савчук.
Очільниця волинських податківців підкреслила, що податкова служба в межах компетенції негайно опрацьовуватиме інформацію від органів місцевої влади про зловживання на ринку заготівлі та вживатиме заходів задля виправлення ситуації.
Нагадують, що серед податкових платежів, які зобов’язані сплачувати господарюючі суб’єкти-учасники заготівельного бізнесу, - ПДФО, військовий збір, єдиний податок та рента за спецвикористання дарів лісу. Постійний моніторинг процесу заготівлі ягід і грибів у волинських лісах здійснюють спеціальні комісії при органах місцевої влади та мобільні робочі групи, до складу яких входять працівники органів ДПС.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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