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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Вінниці за вакцинацію від коронавірусу даруватимуть техніку, велосипеди і навіть авто

У Вінниці за вакцинацію від коронавірусу даруватимуть техніку, велосипеди і навіть авто
У Вінниці вирішили заохочувати містян вакцинуватися від коронавірусу. Участь у розіграші призів зможуть взяти всі, хто від початку вересня зареєструється і отримає щеплення у пунктах вакцинації.

Про це інформує ТСН.

Таке рішення ухвалили на засіданні міськвиконкому. Звідки взяли гроші на півсотні призів - у мерії не уточнили.

Наразі у Вінниці вакцину від коронавірусу отримали 12 % дорослих містян. Загалом в Україні перший укол мають також 12 % людей. Завершили вакцинацію, тобто отримали два щеплення, майже 8% українців.

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Теги: коронавірус, вакцинація
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