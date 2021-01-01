У Вінниці за вакцинацію від коронавірусу даруватимуть техніку, велосипеди і навіть авто
Сьогодні, 09:53
У Вінниці вирішили заохочувати містян вакцинуватися від коронавірусу. Участь у розіграші призів зможуть взяти всі, хто від початку вересня зареєструється і отримає щеплення у пунктах вакцинації.
Про це інформує ТСН.
Таке рішення ухвалили на засіданні міськвиконкому. Звідки взяли гроші на півсотні призів - у мерії не уточнили.
Наразі у Вінниці вакцину від коронавірусу отримали 12 % дорослих містян. Загалом в Україні перший укол мають також 12 % людей. Завершили вакцинацію, тобто отримали два щеплення, майже 8% українців.
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Про це інформує ТСН.
Таке рішення ухвалили на засіданні міськвиконкому. Звідки взяли гроші на півсотні призів - у мерії не уточнили.
Наразі у Вінниці вакцину від коронавірусу отримали 12 % дорослих містян. Загалом в Україні перший укол мають також 12 % людей. Завершили вакцинацію, тобто отримали два щеплення, майже 8% українців.
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