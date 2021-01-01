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У Луцьку вночі затримали двох чоловіків з наркотиками

У Луцьку вночі затримали двох чоловіків з наркотиками
В ніч на 26 серпня патрульні виявили у двох чоловіків речовини, ймовірно, наркотичного походження.

Про це інформує патрульна поліція Волинської області.

Так, близько 2-ї години ночі на вулиці Рівненській інспектори під час превентивного заходу — поверхневої перевірки, виявили у 31-річного чоловіка речовини рослинного походження, схожі на наркотичний засіб.

Другий випадок трапився на проспекті Відродження близько 3-ї години ночі. Тут у 43-річного чоловіка поліцейські виявили поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, ззовні схожою на наркотичну речовину.

У двох випадках на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції, яка вилучила, ймовірно, наркотики для проведення експертних досліджень.

Наразі за цими фактами слідчими відкриті кримінальні провадження за ознаками ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КК України.

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Теги: Луцьк, наркотики, затримали
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