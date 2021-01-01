Повідомили, скільки нових заражених коронавірусом виявили на Волині за минулу добу





Про це інформує Волинська ОДА.



Луцький район – 8 хворих:



Луцька ТГ – 4

Боратинська ТГ – 1

Горохівська ТГ – 1

Підгайцівська ТГ – 1

Рожищенська ТГ – 1

Володимир-Волинський район – 9 хворих:



Володимир - Волинська ТГ – 3

Зимнівська ТГ – 2

Оваднівська ТГ – 4

Ковельський район – 9 хворих:



Ковельська ТГ – 4

Ратнівська ТГ – 4

Шацька ТГ – 1



Усього станом на 27 серпня в області зареєстрували 62 537 випадків хвороби.



Одужало – 61 165 осіб (за останню добу – 13).



Летальні випадки – 1206 (за останню добу – 0).



Методом ПЛР всього обстежили 270 821 особа, за останню добу – 295 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 26 випадків захворювання на COVID-19.Про це інформує Волинська ОДА.Луцький район – 8 хворих:Луцька ТГ – 4Боратинська ТГ – 1Горохівська ТГ – 1Підгайцівська ТГ – 1Рожищенська ТГ – 1Володимир-Волинський район – 9 хворих:Володимир - Волинська ТГ – 3Зимнівська ТГ – 2Оваднівська ТГ – 4Ковельський район – 9 хворих:Ковельська ТГ – 4Ратнівська ТГ – 4Шацька ТГ – 1Усього станом на 27 серпня в області зареєстрували 62 537 випадків хвороби.Одужало – 61 165 осіб (за останню добу – 13).Летальні випадки – 1206 (за останню добу – 0).Методом ПЛР всього обстежили 270 821 особа, за останню добу – 295 осіб.

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