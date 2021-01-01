Повідомили, скільки нових заражених коронавірусом виявили на Волині за минулу добу
Сьогодні, 10:15
За минулу добу на Волині зареєстрували 26 випадків захворювання на COVID-19.
Про це інформує Волинська ОДА.
Луцький район – 8 хворих:
Луцька ТГ – 4
Боратинська ТГ – 1
Горохівська ТГ – 1
Підгайцівська ТГ – 1
Рожищенська ТГ – 1
Володимир-Волинський район – 9 хворих:
Володимир - Волинська ТГ – 3
Зимнівська ТГ – 2
Оваднівська ТГ – 4
Ковельський район – 9 хворих:
Ковельська ТГ – 4
Ратнівська ТГ – 4
Шацька ТГ – 1
Усього станом на 27 серпня в області зареєстрували 62 537 випадків хвороби.
Одужало – 61 165 осіб (за останню добу – 13).
Летальні випадки – 1206 (за останню добу – 0).
Методом ПЛР всього обстежили 270 821 особа, за останню добу – 295 осіб.
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Про це інформує Волинська ОДА.
Луцький район – 8 хворих:
Луцька ТГ – 4
Боратинська ТГ – 1
Горохівська ТГ – 1
Підгайцівська ТГ – 1
Рожищенська ТГ – 1
Володимир-Волинський район – 9 хворих:
Володимир - Волинська ТГ – 3
Зимнівська ТГ – 2
Оваднівська ТГ – 4
Ковельський район – 9 хворих:
Ковельська ТГ – 4
Ратнівська ТГ – 4
Шацька ТГ – 1
Усього станом на 27 серпня в області зареєстрували 62 537 випадків хвороби.
Одужало – 61 165 осіб (за останню добу – 13).
Летальні випадки – 1206 (за останню добу – 0).
Методом ПЛР всього обстежили 270 821 особа, за останню добу – 295 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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