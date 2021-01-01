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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили, скільки нових заражених коронавірусом виявили на Волині за минулу добу

Повідомили, скільки нових заражених коронавірусом виявили на Волині за минулу добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 26 випадків захворювання на COVID-19.

Про це інформує Волинська ОДА.

Луцький район – 8 хворих:

Луцька ТГ – 4
Боратинська ТГ – 1
Горохівська ТГ – 1
Підгайцівська ТГ – 1
Рожищенська ТГ – 1
Володимир-Волинський район – 9 хворих:

Володимир - Волинська ТГ – 3
Зимнівська ТГ – 2
Оваднівська ТГ – 4
Ковельський район – 9 хворих:

Ковельська ТГ – 4
Ратнівська ТГ – 4
Шацька ТГ – 1

Усього станом на 27 серпня в області зареєстрували 62 537 випадків хвороби.

Одужало – 61 165 осіб (за останню добу – 13).

Летальні випадки – 1206 (за останню добу – 0).

Методом ПЛР всього обстежили 270 821 особа, за останню добу – 295 осіб.

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Теги: коронавірус, статистика
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