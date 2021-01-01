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На Львівщині у піцерії неадекватний чоловік погрожував зброєю відвідувачам

На Львівщині у піцерії неадекватний чоловік погрожував зброєю відвідувачам
У Червонограді поліцейські затримали чоловіка, який погрожував зброєю відвідувачам піцерії.

Про це інформує ГУНП у Львівській області.

Зазначають, 26 серпня близько 16.00 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в одному з закладів громадського харчування, розташованому на вулиці Богдана Хмельницького у місті Червоноград, невідомий чоловік поводиться неадекватно та погрожує відвідувачам зброєю.

За вказаною адресою негайно виїхали: слідчо-оперативна гупа, екіпажі сектору реагування патрульної поліції та співробітники інших служб Червоноградського районного відділу поліції.

На місці події правоохоронці виявили чоловіка, який мав з собою предмет, схожий на пістолет, а також набої, та затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Особу затриманого встановили – ним виявився 28-річний місцевий мешканець. Зброю поліцейські вилучили та скерували на експертне дослідження.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.


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Теги: Червоноград, піцерія, погрози, чоловік
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