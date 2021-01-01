На Львівщині у піцерії неадекватний чоловік погрожував зброєю відвідувачам

У Червонограді поліцейські затримали чоловіка, який погрожував зброєю відвідувачам піцерії.Про це інформує ГУНП у Львівській області.Зазначають, 26 серпня близько 16.00 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в одному з закладів громадського харчування, розташованому на вулиці Богдана Хмельницького у місті Червоноград, невідомий чоловік поводиться неадекватно та погрожує відвідувачам зброєю.За вказаною адресою негайно виїхали: слідчо-оперативна гупа, екіпажі сектору реагування патрульної поліції та співробітники інших служб Червоноградського районного відділу поліції.На місці події правоохоронці виявили чоловіка, який мав з собою предмет, схожий на пістолет, а також набої, та затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Особу затриманого встановили – ним виявився 28-річний місцевий мешканець. Зброю поліцейські вилучили та скерували на експертне дослідження.За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.