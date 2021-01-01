Головний освітянин Луцька розповів, за яких умов запровадять дистанційне навчання





Про це в інтерв’ю Віталій Бондар.



«Є перестороги, ситуація дійсно напружена. Бачимо, що сусідні держави мають величезні проблеми з поширенням штаму Дельта. Тож МОЗ України говорить про песимістичні акценти і прогнози щодо цього, тому ми повинні бути готові», – зазначив посадовець.



Віталій Бондар наголосив, що керівники закладів освіти проводили роботи щодо інформування про необхідність щеплень серед педагогічних та технічних працівників закладу. Зазначає, що санітарна свідомість працівників на високому рівні.



«Якщо виникає потреба, то департамент освіти може допомогти в організації щеплень тих працівників, які цього ще не зробили. Але ми нікого не можемо змусити вакцинуватися», – наголосив Віталій Бондар.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У випадку, якщо на Волині з 1 вервесня встановлюється рівень епіднебезпеки, вищий за зелений, то в закладах освіти запроваджується дистанційне навчання, якщо колектив закладу освіти не вакцинований на 80%.Про це в інтерв’ю ІА «Конкурент» розповів начальник департаменту освіти Луцької міської ради«Є перестороги, ситуація дійсно напружена. Бачимо, що сусідні держави мають величезні проблеми з поширенням штаму Дельта. Тож МОЗ України говорить про песимістичні акценти і прогнози щодо цього, тому ми повинні бути готові», – зазначив посадовець.Віталій Бондар наголосив, що керівники закладів освіти проводили роботи щодо інформування про необхідність щеплень серед педагогічних та технічних працівників закладу. Зазначає, що санітарна свідомість працівників на високому рівні.«Якщо виникає потреба, то департамент освіти може допомогти в організації щеплень тих працівників, які цього ще не зробили. Але ми нікого не можемо змусити вакцинуватися», – наголосив Віталій Бондар.

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