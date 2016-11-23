Замість дороги – озера: у селі поблизу Луцька вулиця не бачила ремонту понад 30 років. ВІДЕО





Бачили проблему і шукали шляхи вирішення журналісти



Покриття на вулиці Жовтневій поклали ще за Радянського союзу. З того часу – жодного ремонту. Знайти гроші на ремонт такого відрізку вулиці сільській владі непросто. Втім, тепер Прилуцьке входить до складу Луцької громади і питанням ремонту займаються міські комунальники.



За словами директора ЖКГ Миколи Осіюка, про дорогу у Прилуцькому знають і вже розпочали роботу.



“В цьому році проведено тендер на поточний ремонт вулиці Жовтневої у Прилуцькому. Він буде проводитися на ділянці від центру до траси М19 понад ставом”, – пообіцяв посадовець.



У цьому році хочуть провести поточний ремонт на кілометровому відрізку. Решта – вже наступного. На асфальтування цієї вулиці передбачили близько двох мільйонів гривень. А загалом, каже головний комунальник міста, у Луцькій громаді значно побільшало доріг, які потребують капремонту.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці вулиці Жовтневої у Прилуцькому слізно просять звернути увагу на стан дороги у їхньому селі. Через глибокі ями їхати автомобілем просто неможливо, а як дощ – малі і дорослі взувають гумаки. Бо ж покриття перетворюється на озеро.Бачили проблему і шукали шляхи вирішення журналісти 12 каналу Покриття на вулиці Жовтневій поклали ще за Радянського союзу. З того часу – жодного ремонту. Знайти гроші на ремонт такого відрізку вулиці сільській владі непросто. Втім, тепер Прилуцьке входить до складу Луцької громади і питанням ремонту займаються міські комунальники.За словами директора ЖКГ, про дорогу у Прилуцькому знають і вже розпочали роботу.“В цьому році проведено тендер на поточний ремонт вулиці Жовтневої у Прилуцькому. Він буде проводитися на ділянці від центру до траси М19 понад ставом”, – пообіцяв посадовець.У цьому році хочуть провести поточний ремонт на кілометровому відрізку. Решта – вже наступного. На асфальтування цієї вулиці передбачили близько двох мільйонів гривень. А загалом, каже головний комунальник міста, у Луцькій громаді значно побільшало доріг, які потребують капремонту.

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