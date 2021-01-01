Через борги українців будуть від'єднувати від комуналки





Про те, скільки українці винні за комуналку, як і які послуги можуть від'єднати, читайте в матеріалі



Українці дійсно злісні комунальні боржники?



За час карантину борги за комунальні послуги підскочили до рекордної позначки в понад 70 млрд грн (станом на минулу зиму). І це пов'язано не тільки з пом'якшенням покарання. Зросли і витрати: подорожчали газ, електроенергія, вода, а в деяких містах і опалення. Ось кілька показових цифр.



У січні 2020-го (це піковий місяць) українці витратили на комуналку 23,4 млрд грн. Взимку українці недоплачують, а влітку навпаки – платять більше, ніж нараховано, щоб погасити борги. І ось у січні оплатили комуналку на 19,5 млрд грн. Борг за піковий місяць виріс на 3,9 млрд (це 16,6% нарахованої суми).



У січні 2021-го нарахували вже 30,8 млрд грн. Українці сплатили всього 23,9 млрд, борг виріс на 6,9 млрд (22,4% нарахованої суми). Тобто відсоток неплатежів збільшився з 16,6 до 22,4%, а от витрати на комуналку в січні підскочили аж на 31,6%.



І те, що багато українців хочуть оплачувати рахунки, доводить статистика березня. Це той місяць, коли витрати на опалення різко знижуються й українці починають виплачувати борг. І якщо минулого року в березні повернули борг на 600 млн грн, то в 2021-му вже на 4 млрд грн.



Щоправда, це не скасовує сумну закономірність: майже в будь-якому будинку, навіть в елітних столичних ЖК, є ті сім'ї, які принципово не платять за комунальними рахунками. З іншого ж боку, деякі сім'ї, що підтверджується статистикою, накопичують борги в період, коли комунальні платежі досягають піку, але потім усе одно оплачують рахунки.



Які комунальні послуги можуть від'єднати?



Найлегше від'єднати від електроенергії та газу. А ось від'єднати воду або опалення не мають права – це заборонено законом. Також не можна перестати вивозити сміття, відмовитися від прибирання прибудинкової території. Але якщо водоканали від водопостачання не від'єднують і не мають права цього робити, то в нових будинках за містом, де воду качають зі свердловин, постачальники йдуть на порушення закону і погрожують за борги також позбавити і водопостачання.



Крім того, перед від'єднанням постачальник зобов'язаний письмово попередити клієнта (за 30 днів до того). І якщо за цей період борг погасити, то від'єднувати комуналку не будуть. Щоб поновити послугу, потрібно погасити заборгованість і заплатити за повторне під'єднання.



Від'єднувати комуналку зможуть доти, доки не погіршиться ситуація з коронавірусом, додав Попенко. "Зараз ухвалено рішення видозмінити мораторій, обґрунтовуючи тим, що в нас "зелена" зона. Але пов'язано це з тим, що люди масово не платили", – пояснив експерт.



Закон прописаний таким чином, що від'єднати комунальні послуги можуть навіть якщо затримати платіж лише трохи більш як на місяць. Така норма закону може вдарити по тих, хто не може претендувати на субсидію, а за комуналку платить, але із запізненням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Володимир Зеленський підписав закон "щодо спрощення приєднання до електричних мереж", який дозволяє під час карантину від'єднувати боржників від комунальної послуги. Щоправда, в документі є застереження: якщо країна знову ввійде в "червону зону", то мораторій на від'єднання повернуть.Про те, скільки українці винні за комуналку, як і які послуги можуть від'єднати, читайте в матеріалі OBOZREVATEL. За час карантину борги за комунальні послуги підскочили до рекордної позначки в понад 70 млрд грн (станом на минулу зиму). І це пов'язано не тільки з пом'якшенням покарання. Зросли і витрати: подорожчали газ, електроенергія, вода, а в деяких містах і опалення. Ось кілька показових цифр.У січні 2020-го (це піковий місяць) українці витратили на комуналку 23,4 млрд грн. Взимку українці недоплачують, а влітку навпаки – платять більше, ніж нараховано, щоб погасити борги. І ось у січні оплатили комуналку на 19,5 млрд грн. Борг за піковий місяць виріс на 3,9 млрд (це 16,6% нарахованої суми).У січні 2021-го нарахували вже 30,8 млрд грн. Українці сплатили всього 23,9 млрд, борг виріс на 6,9 млрд (22,4% нарахованої суми). Тобто відсоток неплатежів збільшився з 16,6 до 22,4%, а от витрати на комуналку в січні підскочили аж на 31,6%.І те, що багато українців хочуть оплачувати рахунки, доводить статистика березня. Це той місяць, коли витрати на опалення різко знижуються й українці починають виплачувати борг. І якщо минулого року в березні повернули борг на 600 млн грн, то в 2021-му вже на 4 млрд грн.Щоправда, це не скасовує сумну закономірність: майже в будь-якому будинку, навіть в елітних столичних ЖК, є ті сім'ї, які принципово не платять за комунальними рахунками. З іншого ж боку, деякі сім'ї, що підтверджується статистикою, накопичують борги в період, коли комунальні платежі досягають піку, але потім усе одно оплачують рахунки.Найлегше від'єднати від електроенергії та газу. А ось від'єднати воду або опалення не мають права – це заборонено законом. Також не можна перестати вивозити сміття, відмовитися від прибирання прибудинкової території. Але якщо водоканали від водопостачання не від'єднують і не мають права цього робити, то в нових будинках за містом, де воду качають зі свердловин, постачальники йдуть на порушення закону і погрожують за борги також позбавити і водопостачання.Крім того, перед від'єднанням постачальник зобов'язаний письмово попередити клієнта (за 30 днів до того). І якщо за цей період борг погасити, то від'єднувати комуналку не будуть. Щоб поновити послугу, потрібно погасити заборгованість і заплатити за повторне під'єднання.Від'єднувати комуналку зможуть доти, доки не погіршиться ситуація з коронавірусом, додав Попенко. "Зараз ухвалено рішення видозмінити мораторій, обґрунтовуючи тим, що в нас "зелена" зона. Але пов'язано це з тим, що люди масово не платили", – пояснив експерт.Закон прописаний таким чином, що від'єднати комунальні послуги можуть навіть якщо затримати платіж лише трохи більш як на місяць. Така норма закону може вдарити по тих, хто не може претендувати на субсидію, а за комуналку платить, але із запізненням.

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