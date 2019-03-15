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«Розумні» зупинки у Луцьку незаконно обклеюють рекламою. ФОТО

«Розумні» зупинки у Луцьку незаконно обклеюють рекламою. ФОТО
У Луцьку регулярно виявляють випадки розміщення стихійної реклами та оголошень на «розумних зупинках», які нещодавно були встановлені в рамках проєкту «Використання екологічних і розумних технологій у системі громадського транспорту міста Луцька».

Про це інформують у пресслужбі Департаменту муніципальної варти Луцькради.

Оскільки на «розумних зупинках» не передбачено спеціальних дошок для оголошень, тому розміщення реклами на них є порушенням ст. 152 КУпАП, п.п.2.5.5.1.11 Правил благоустрою міста Луцька (забороняється розміщувати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених для цього місцях).
Штраф за вказане порушення складає від 340 до 1360 грн. на громадян, від 850 до 1700 грн. на громадян - суб’єктів підприємницької діяльності.

«Звертаємось до громадян з проханням не розміщувати оголошення на конструкціях «розумних зупинок», адже це передбачена адміністративна відповідальність. Тому, перш ніж наклеїти оголошення на кшталт «Продам стілець власної роботи. Ціна 500 грн.», слід задуматись, можливо, продаж даного стільця обійдеться вдвічі дорожче, коли «продавцеві» прийде постанова про накладення адміністративного стягнення», - йдеться у повідомленні.
«Розумні» зупинки у Луцьку незаконно обклеюють рекламою. ФОТО
«Розумні» зупинки у Луцьку незаконно обклеюють рекламою. ФОТО
«Розумні» зупинки у Луцьку незаконно обклеюють рекламою. ФОТО
«Розумні» зупинки у Луцьку незаконно обклеюють рекламою. ФОТО

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Теги: зупинки, Луцьк, реклама, муніципали
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