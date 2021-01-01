У лісі на Волині помітили ведмедя
Сьогодні, 11:49
У лісі неподалік села Згорани з'явився ведмідь.
Про це Район.Любомль повідомив керівник Любомльського УТМР Олександр Мікульський.
Зважаючи на сліди лап, які помітили, ведмідь великих розмірів.
«Зараз з єгерями виїжджаємо на місце побачених слідів. Поки всіх застерігаємо бути обережними», – говорить Олександр Мікульський.
Деталі - згодом.
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Про це Район.Любомль повідомив керівник Любомльського УТМР Олександр Мікульський.
Зважаючи на сліди лап, які помітили, ведмідь великих розмірів.
«Зараз з єгерями виїжджаємо на місце побачених слідів. Поки всіх застерігаємо бути обережними», – говорить Олександр Мікульський.
Деталі - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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