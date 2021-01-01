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У лісі на Волині помітили ведмедя

У лісі на Волині помітили ведмедя
У лісі неподалік села Згорани з'явився ведмідь.

Про це Район.Любомль повідомив керівник Любомльського УТМР Олександр Мікульський.

Зважаючи на сліди лап, які помітили, ведмідь великих розмірів.

«Зараз з єгерями виїжджаємо на місце побачених слідів. Поки всіх застерігаємо бути обережними», – говорить Олександр Мікульський.

Деталі - згодом.

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Теги: ведмідь, ліс, Волинь
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