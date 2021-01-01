У лісі на Волині помітили ведмедя





Про це Олександр Мікульський.



Зважаючи на сліди лап, які помітили, ведмідь великих розмірів.



«Зараз з єгерями виїжджаємо на місце побачених слідів. Поки всіх застерігаємо бути обережними», – говорить Олександр Мікульський.



Деталі - згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У лісі неподалік села Згорани з'явився ведмідь.Про це Район.Любомль повідомив керівник Любомльського УТМРЗважаючи на сліди лап, які помітили, ведмідь великих розмірів.«Зараз з єгерями виїжджаємо на місце побачених слідів. Поки всіх застерігаємо бути обережними», – говорить Олександр Мікульський.Деталі - згодом.

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