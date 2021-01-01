На Волині затримали трактор з незаконним лісом
Сьогодні, 14:37
На Любомльщині поліцейські вилучили сумнівну деревину.
Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Вчора, 26 серпня, трактор Т-40 поліцейські зупинили на вулиці села Запілля. Він перевозив 10 соснових колод довжиною понад 4 м без будь-яких документів. За кермом транспортного засобу перебував 29-річний житель Ковельського району.
Трактор з сумнівною деревиною правоохоронці вилучили.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу. Триває слідство.
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Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Вчора, 26 серпня, трактор Т-40 поліцейські зупинили на вулиці села Запілля. Він перевозив 10 соснових колод довжиною понад 4 м без будь-яких документів. За кермом транспортного засобу перебував 29-річний житель Ковельського району.
Трактор з сумнівною деревиною правоохоронці вилучили.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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