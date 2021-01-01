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На Волині затримали трактор з незаконним лісом

На Волині затримали трактор з незаконним лісом
На Любомльщині поліцейські вилучили сумнівну деревину.

Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Вчора, 26 серпня, трактор Т-40 поліцейські зупинили на вулиці села Запілля. Він перевозив 10 соснових колод довжиною понад 4 м без будь-яких документів. За кермом транспортного засобу перебував 29-річний житель Ковельського району.

Трактор з сумнівною деревиною правоохоронці вилучили.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу. Триває слідство.

На Волині затримали трактор з незаконним лісом

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Теги: Волинь, деревина, трактор
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