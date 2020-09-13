Луцький скульптор Микола Головань отримав нагороду від українського телеканалу. ВІДЕО
Сьогодні, 12:34
З нагоди 30 річниці незалежності України канал "Україна 24" в рамках традиційного вручення нагороди "Герої сьогодні" побувала у Луцьку, де відзначила скульптора Миколу Голованя.
Про це інформує начальниця управління туризму та промоції міста Луцька Катерина Теліпська у Facebook.
Понад 40 років Микола Головань створює свій дім, який називають "Будинок з химерами". Його творіння ваблять іноземних та українських митців та мандрівників.
"Це, мабуть, другий об'єкт за популярністю після Луцького замку. Сюди ідуть часто великі групи туристів не лише українських, а й іноземних", - каже начальниця управління туризму та промоції міста Луцька Катерина Теліпська.
Туристи вважають, що у Луцьку будинок Голованя - одне із найцікавіших місць, які варто відвідати, адже це історія.
"Це канва, яку я вніс в наше старе місто. Я горджуся цим, для міста працюю вже майже 60 років і буду продовжувати", - сказав Микола Головань.
"Нагорода "Герої Сьогодні" – це щира подяка простим українцям, невідомим широкому загалу, але їхніми подвигами варто пишатися. Це герої, які творять історію. Герої, які живуть серед нас", - йдеться в повідомленні.
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Про це інформує начальниця управління туризму та промоції міста Луцька Катерина Теліпська у Facebook.
Понад 40 років Микола Головань створює свій дім, який називають "Будинок з химерами". Його творіння ваблять іноземних та українських митців та мандрівників.
"Це, мабуть, другий об'єкт за популярністю після Луцького замку. Сюди ідуть часто великі групи туристів не лише українських, а й іноземних", - каже начальниця управління туризму та промоції міста Луцька Катерина Теліпська.
Туристи вважають, що у Луцьку будинок Голованя - одне із найцікавіших місць, які варто відвідати, адже це історія.
"Це канва, яку я вніс в наше старе місто. Я горджуся цим, для міста працюю вже майже 60 років і буду продовжувати", - сказав Микола Головань.
"Нагорода "Герої Сьогодні" – це щира подяка простим українцям, невідомим широкому загалу, але їхніми подвигами варто пишатися. Це герої, які творять історію. Герої, які живуть серед нас", - йдеться в повідомленні.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Стрічка про луцького скульптора потрапила в короткий лист Канського фестивалю
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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