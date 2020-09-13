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Луцький скульптор Микола Головань отримав нагороду від українського телеканалу. ВІДЕО

Луцький скульптор Микола Головань отримав нагороду від українського телеканалу. ВІДЕО
З нагоди 30 річниці незалежності України канал "Україна 24" в рамках традиційного вручення нагороди "Герої сьогодні" побувала у Луцьку, де відзначила скульптора Миколу Голованя.

Про це інформує начальниця управління туризму та промоції міста Луцька Катерина Теліпська у Facebook.

Понад 40 років Микола Головань створює свій дім, який називають "Будинок з химерами". Його творіння ваблять іноземних та українських митців та мандрівників.

"Це, мабуть, другий об'єкт за популярністю після Луцького замку. Сюди ідуть часто великі групи туристів не лише українських, а й іноземних", - каже начальниця управління туризму та промоції міста Луцька Катерина Теліпська.

Туристи вважають, що у Луцьку будинок Голованя - одне із найцікавіших місць, які варто відвідати, адже це історія.

"Це канва, яку я вніс в наше старе місто. Я горджуся цим, для міста працюю вже майже 60 років і буду продовжувати", - сказав Микола Головань.

"Нагорода "Герої Сьогодні" – це щира подяка простим українцям, невідомим широкому загалу, але їхніми подвигами варто пишатися. Це герої, які творять історію. Герої, які живуть серед нас", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Микола Головань, Луцьк, Україна 24, Герої Сьогодні, скульптор, нагорода
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