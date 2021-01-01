Внаслідок вибухів у Кабулі загинула понад сотня людей: Байден наказав відкрити вогонь
Сьогодні, 12:43
«Філія» угруповання «Ісламська держава», що діє в Афганістані та в Пакистані (ISIS-K), взяла на себе відповідальність за вибухи у Кабулі 26 серпня, внаслідок яких загинула понад сотня людей. Президент США Джо Байден наказав завдати ударів по об'єктах терористів.
Про визнання відповідальності повідомляють журналіст NBC News Еван Кохльман та Reuters, передає Громадське.
ISIS-K заявили, що один із їхніх терористів потрапив до табору неподалік аеропорту Кабула і підірвався там. За їхніми словами, цілями нападу були перекладачі та співробітники американської армії.
Президент США Джо Байден у звернені до нації 26 серпня назвав героями американських військових, які загинули внаслідок вибухів. Він також пообіцяв завдати ударів у відповідь по терористах.
«Ті, хто сьогодні здійснив напади, та ті, хто бажає Америці зла, — ми це не пробачимо. Будемо полювати і змусимо вас заплатити», — сказав президент.
Тож Байден наказав Пентагону розробити плани з завдавання ударів по керівництву та об'єктах ISIS-K. «Ми відповімо з силою та точністю у час та у місці, яке ми виберемо», — заявив він.
ISIS-K не є союзником «Талібану», під контролем якого наразі Афганістан. Таліби заявили Reuters, що декілька днів тому їхні бійці затримали в аеропорту терориста ІДІЛ, він нібито розповів їм про плани нападів. Після того «Талібан» порадив керівництву залишатися в безпеці та не влаштовувати зібрання у громадських місцях.
У Сполучених Штатах не виключають нові теракти, зокрема вибухи автівок тощо, щоб зірвати евакуацію людей.
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Про визнання відповідальності повідомляють журналіст NBC News Еван Кохльман та Reuters, передає Громадське.
ISIS-K заявили, що один із їхніх терористів потрапив до табору неподалік аеропорту Кабула і підірвався там. За їхніми словами, цілями нападу були перекладачі та співробітники американської армії.
Президент США Джо Байден у звернені до нації 26 серпня назвав героями американських військових, які загинули внаслідок вибухів. Він також пообіцяв завдати ударів у відповідь по терористах.
«Ті, хто сьогодні здійснив напади, та ті, хто бажає Америці зла, — ми це не пробачимо. Будемо полювати і змусимо вас заплатити», — сказав президент.
Тож Байден наказав Пентагону розробити плани з завдавання ударів по керівництву та об'єктах ISIS-K. «Ми відповімо з силою та точністю у час та у місці, яке ми виберемо», — заявив він.
ISIS-K не є союзником «Талібану», під контролем якого наразі Афганістан. Таліби заявили Reuters, що декілька днів тому їхні бійці затримали в аеропорту терориста ІДІЛ, він нібито розповів їм про плани нападів. Після того «Талібан» порадив керівництву залишатися в безпеці та не влаштовувати зібрання у громадських місцях.
У Сполучених Штатах не виключають нові теракти, зокрема вибухи автівок тощо, щоб зірвати евакуацію людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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