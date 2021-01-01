Внаслідок вибухів у Кабулі загинула понад сотня людей: Байден наказав відкрити вогонь

Джо Байден наказав завдати ударів по об'єктах терористів.



Про визнання відповідальності повідомляють журналіст NBC News Еван Кохльман та Reuters, передає



ISIS-K заявили, що один із їхніх терористів потрапив до табору неподалік аеропорту Кабула і підірвався там. За їхніми словами, цілями нападу були перекладачі та співробітники американської армії.



Президент США Джо Байден у звернені до нації 26 серпня назвав героями американських військових, які загинули внаслідок вибухів. Він також пообіцяв завдати ударів у відповідь по терористах.



«Ті, хто сьогодні здійснив напади, та ті, хто бажає Америці зла, — ми це не пробачимо. Будемо полювати і змусимо вас заплатити», — сказав президент.



Тож Байден наказав Пентагону розробити плани з завдавання ударів по керівництву та об'єктах ISIS-K. «Ми відповімо з силою та точністю у час та у місці, яке ми виберемо», — заявив він.



ISIS-K не є союзником «Талібану», під контролем якого наразі Афганістан. Таліби заявили Reuters, що декілька днів тому їхні бійці затримали в аеропорту терориста ІДІЛ, він нібито розповів їм про плани нападів. Після того «Талібан» порадив керівництву залишатися в безпеці та не влаштовувати зібрання у громадських місцях.



У Сполучених Штатах не виключають нові теракти, зокрема вибухи автівок тощо, щоб зірвати евакуацію людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Філія» угруповання «Ісламська держава», що діє в Афганістані та в Пакистані (ISIS-K), взяла на себе відповідальність за вибухи у Кабулі 26 серпня, внаслідок яких загинула понад сотня людей. Президент СШАнаказав завдати ударів по об'єктах терористів.Про визнання відповідальності повідомляють журналіст NBC News Еван Кохльман та Reuters, передає Громадське. ISIS-K заявили, що один із їхніх терористів потрапив до табору неподалік аеропорту Кабула і підірвався там. За їхніми словами, цілями нападу були перекладачі та співробітники американської армії.Президент США Джо Байден у звернені до нації 26 серпня назвав героями американських військових, які загинули внаслідок вибухів. Він також пообіцяв завдати ударів у відповідь по терористах.«Ті, хто сьогодні здійснив напади, та ті, хто бажає Америці зла, — ми це не пробачимо. Будемо полювати і змусимо вас заплатити», — сказав президент.Тож Байден наказав Пентагону розробити плани з завдавання ударів по керівництву та об'єктах ISIS-K. «Ми відповімо з силою та точністю у час та у місці, яке ми виберемо», — заявив він.ISIS-K не є союзником «Талібану», під контролем якого наразі Афганістан. Таліби заявили Reuters, що декілька днів тому їхні бійці затримали в аеропорту терориста ІДІЛ, він нібито розповів їм про плани нападів. Після того «Талібан» порадив керівництву залишатися в безпеці та не влаштовувати зібрання у громадських місцях.У Сполучених Штатах не виключають нові теракти, зокрема вибухи автівок тощо, щоб зірвати евакуацію людей.

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