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З Польщі депортували українця, який вбив людину

З Польщі депортували українця, який вбив людину
42-річного громадянина України затримали під в’язницею в населеному пункті Тшебіня (Малопольське воєводство).

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт Карпатського відділу прикордонної служби, українець вийшов з польської в’язниці, де відсидів загалом майже половину свого життя - 19 років.

Чоловіка засудили за вбивство до 25 років ув'язнення, однак випустили на 6 років раніше на умовах УДЗ (умовно-дострокове звільнення від відбування покарання). Протягом 19 років засуджений побував у кількох карних закладах Польщі: в Кракові, Тарнові, Перемишлю, Яшлє, Саноку, Ухерцах Мінеральних і насамкінець в Тшебіні.

Після виходу на волю громадянина України одразу затримали вже співробітники прикордонної служби. Чоловіка покарали депортацією й додатковою забороною на в'їзд до Польщі й інших країн Шенгенської зони протягом наступних 3-х років.

Фото - ілюстративне

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Теги: Польща, депортація, вбивство
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