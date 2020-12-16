Виніс «ювелірку» на елітний алкоголь: неповнолітній волинянин «обчистив» квартиру сусідки
Сьогодні, 12:50
У Любомлі викрили неповнолітнього злодія, який обікрав квартиру сусідки на понад 100 тисяч гривннь.
Про це йдется на сайті Нацполіції у Волинській області.
Вчора, 26 серпня, близько 12 години, до поліції Любомля надійшло повідомлення від 26-річної місцевої мешканки. Жінка розповіла, що в період з 12 години 25 серпня по 10 годину 26 серпня з приміщення її квартири зникли ювелірні вироби та елітні алкогольні напої. Загальна сума збитків сягає близько 100 000 гривень.
По гарячих слідах співробітники сектору кримінальної поліції спільно з групою реагування патрульної поліції та дільничним офіцером встановили, що крадіжку скоїв 17-річний сусід заявниці. Викрадені речі поліцейські частково вилучили.
Кримінальне провадження за цим фактом розпочали за ст. 185 (Таємне викрадення чужого майна) Кримінального кодексу України.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдется на сайті Нацполіції у Волинській області.
Вчора, 26 серпня, близько 12 години, до поліції Любомля надійшло повідомлення від 26-річної місцевої мешканки. Жінка розповіла, що в період з 12 години 25 серпня по 10 годину 26 серпня з приміщення її квартири зникли ювелірні вироби та елітні алкогольні напої. Загальна сума збитків сягає близько 100 000 гривень.
По гарячих слідах співробітники сектору кримінальної поліції спільно з групою реагування патрульної поліції та дільничним офіцером встановили, що крадіжку скоїв 17-річний сусід заявниці. Викрадені речі поліцейські частково вилучили.
Кримінальне провадження за цим фактом розпочали за ст. 185 (Таємне викрадення чужого майна) Кримінального кодексу України.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Виніс «ювелірку» на елітний алкоголь: неповнолітній волинянин «обчистив» квартиру сусідки
Сьогодні, 12:50
Внаслідок вибухів у Кабулі загинула понад сотня людей: Байден наказав відкрити вогонь
Сьогодні, 12:43
Луцький скульптор Микола Головань отримав нагороду від українського телеканалу. ВІДЕО
Сьогодні, 12:34
На Волині злодії «обчистили» сарай на понад 20 тисяч
Сьогодні, 12:13
Через борги українців будуть від'єднувати від комуналки
Сьогодні, 12:02