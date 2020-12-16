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Виніс «ювелірку» на елітний алкоголь: неповнолітній волинянин «обчистив» квартиру сусідки

Виніс «ювелірку» на елітний алкоголь: неповнолітній волинянин «обчистив» квартиру сусідки
У Любомлі викрили неповнолітнього злодія, який обікрав квартиру сусідки на понад 100 тисяч гривннь.

Про це йдется на сайті Нацполіції у Волинській області.

Вчора, 26 серпня, близько 12 години, до поліції Любомля надійшло повідомлення від 26-річної місцевої мешканки. Жінка розповіла, що в період з 12 години 25 серпня по 10 годину 26 серпня з приміщення її квартири зникли ювелірні вироби та елітні алкогольні напої. Загальна сума збитків сягає близько 100 000 гривень.

По гарячих слідах співробітники сектору кримінальної поліції спільно з групою реагування патрульної поліції та дільничним офіцером встановили, що крадіжку скоїв 17-річний сусід заявниці. Викрадені речі поліцейські частково вилучили.

Кримінальне провадження за цим фактом розпочали за ст. 185 (Таємне викрадення чужого майна) Кримінального кодексу України.

Фото - ілюстративне

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Теги: крадіжка, сусід, Любомль
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