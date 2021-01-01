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День пам'яті захисників України: як відзначатимуть у Луцьку

День пам'яті захисників України: як відзначатимуть у Луцьку
29 серпня в Україні вшановують захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Цього дня буде обмежено проведення розважальних заходів, забезпечено приспущення Державного Прапора України на флагштоках адміністративних будівель підприємств, установ, організацій Луцької міської територіальної громади.

Про це інформують на сайті Луцькради.

У Луцьку о 10.00 відбудеться покладання квітів до пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за Єдність України».

Об 11.00 – вшанування пам'яті загиблих військовослужбовців в АТО/ООС на сході України на Алеї почесних поховань міського кладовища у с. Гаразджа.

Цей День встановлено указом Президента України задля гідного вшанування пам’яті Героїв. 29 серпня 2014 року відбулася Іловайська трагедія, де загинула найбільша кількість українських воїнів. Ті трагічні події розгорталися на сході України на полях соняхів. І саме там сотні захисників України поклали своє життя. Відтоді соняшник - символ історичної мужності українських воїнів, символ життя України.


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