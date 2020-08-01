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Взяли під арешт волинянина, який на березі річки зґвалтував пенсіонерку

Взяли під арешт волинянина, який на березі річки зґвалтував пенсіонерку
За наполегливої позиції прокурорів Луцької окружної прокуратури суд обрав 36-річному жителю одного із сіл Луцького району, підозрюваному у вчиненні сексуального насильства (ч.1 ст. 153 КК України), запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.

Слідство встановило, що удень 21 серпня 2021 року на березі річки раніше судимий за розбій молодик кілька разів вдарив прикладом рушниці 63-річну жінку та вчинив насильницькі дії сексуального характеру.

Чоловікові повідомлено про підозру у скоєнні цього злочину й наступних 60 днів він перебуватиме під вартою.

Зауважимо, що санкцією ч.1 ст. 153 КК України за вчинення
насильницьких дій сексуального характеру передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк до 5 років.

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Теги: зґвалтування, чоловік, Луцьк, суд, арешт
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