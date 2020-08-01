Взяли під арешт волинянина, який на березі річки зґвалтував пенсіонерку
Сьогодні, 13:49
За наполегливої позиції прокурорів Луцької окружної прокуратури суд обрав 36-річному жителю одного із сіл Луцького району, підозрюваному у вчиненні сексуального насильства (ч.1 ст. 153 КК України), запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.
Слідство встановило, що удень 21 серпня 2021 року на березі річки раніше судимий за розбій молодик кілька разів вдарив прикладом рушниці 63-річну жінку та вчинив насильницькі дії сексуального характеру.
Чоловікові повідомлено про підозру у скоєнні цього злочину й наступних 60 днів він перебуватиме під вартою.
Зауважимо, що санкцією ч.1 ст. 153 КК України за вчинення
насильницьких дій сексуального характеру передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк до 5 років.
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Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.
Слідство встановило, що удень 21 серпня 2021 року на березі річки раніше судимий за розбій молодик кілька разів вдарив прикладом рушниці 63-річну жінку та вчинив насильницькі дії сексуального характеру.
Чоловікові повідомлено про підозру у скоєнні цього злочину й наступних 60 днів він перебуватиме під вартою.
Зауважимо, що санкцією ч.1 ст. 153 КК України за вчинення
насильницьких дій сексуального характеру передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк до 5 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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