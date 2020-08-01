Взяли під арешт волинянина, який на березі річки зґвалтував пенсіонерку

За наполегливої позиції прокурорів Луцької окружної прокуратури суд обрав 36-річному жителю одного із сіл Луцького району, підозрюваному у вчиненні сексуального насильства (ч.1 ст. 153 КК України), запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.Слідство встановило, що удень 21 серпня 2021 року на березі річки раніше судимий за розбій молодик кілька разів вдарив прикладом рушниці 63-річну жінку та вчинив насильницькі дії сексуального характеру.Чоловікові повідомлено про підозру у скоєнні цього злочину й наступних 60 днів він перебуватиме під вартою.Зауважимо, що санкцією ч.1 ст. 153 КК України за вчиненнянасильницьких дій сексуального характеру передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк до 5 років.