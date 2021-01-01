Командир 14 ОМБр йде з посади. ФОТО

Сьогодні, 27 серпня, на плацу Князівської бригади відбувся урочистий ритуал прощання командира 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого полковниказ бойовим прапором військової частини.Про це повідомляють у пресслужбі бригади.Полковник Сергій Войченко прийняв на себе командування бригадою в червні 2018."За ці роки разом з нашим командиром ми чимало пережили, ми багато здобули, і… на жаль, втрачали… Пам'ять загиблих на фронті військовослужбовців бригади під час урочистості вшанували хвилиною мовчання. Капелани бригади отці Ігор та Юрій під час церемонії прощання командира з бойовим прапором поблагословили Сергія Вікторовича на подальше звитяжне служіння Батьківщині, побажали Господньої опіки та життєвих гараздів", - йдеться у дописі.Полковник Сергій Войченко, звертаючись до особового складу бригади, наголосив, що пишається військовим колективом, який очолював.“Дорогі побратими! … Ми з вами разом пройшли складний трирічний фронтовий шлях, ми гартувалися в боях, ми впевнено долали виклики війни, і професійно, з мужністю і честю виконували всі завдання, які перед нами були поставлені. Ми започатковували традиції і завойовували авторитет. Я щиро дякую кожному з вас за роки спільної служби, які в моєму житті будуть незабутніми!”, – звернувся командир з прощальними словами до військовослужбовців.До слова, саме під командуванням Сергія Войченка 14 окрема механізована бригада найменували іменем князя Романа Великого.