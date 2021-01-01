вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Командир 14 ОМБр йде з посади. ФОТО

Командир 14 ОМБр йде з посади. ФОТО
Сьогодні, 27 серпня, на плацу Князівської бригади відбувся урочистий ритуал прощання командира 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого полковника Сергія Войченка з бойовим прапором військової частини.

Про це повідомляють у пресслужбі бригади.

Полковник Сергій Войченко прийняв на себе командування бригадою в червні 2018.

"За ці роки разом з нашим командиром ми чимало пережили, ми багато здобули, і… на жаль, втрачали… Пам'ять загиблих на фронті військовослужбовців бригади під час урочистості вшанували хвилиною мовчання. Капелани бригади отці Ігор та Юрій під час церемонії прощання командира з бойовим прапором поблагословили Сергія Вікторовича на подальше звитяжне служіння Батьківщині, побажали Господньої опіки та життєвих гараздів", - йдеться у дописі.

Полковник Сергій Войченко, звертаючись до особового складу бригади, наголосив, що пишається військовим колективом, який очолював.

“Дорогі побратими! … Ми з вами разом пройшли складний трирічний фронтовий шлях, ми гартувалися в боях, ми впевнено долали виклики війни, і професійно, з мужністю і честю виконували всі завдання, які перед нами були поставлені. Ми започатковували традиції і завойовували авторитет. Я щиро дякую кожному з вас за роки спільної служби, які в моєму житті будуть незабутніми!”, – звернувся командир з прощальними словами до військовослужбовців.

До слова, саме під командуванням Сергія Войченка 14 окрема механізована бригада найменували іменем князя Романа Великого.
Командир 14 ОМБр йде з посади. ФОТО
Командир 14 ОМБр йде з посади. ФОТО
Командир 14 ОМБр йде з посади. ФОТО
Командир 14 ОМБр йде з посади. ФОТО
Командир 14 ОМБр йде з посади. ФОТО
Командир 14 ОМБр йде з посади. ФОТО
Командир 14 ОМБр йде з посади. ФОТО
Командир 14 ОМБр йде з посади. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: 14 ОМБр, командир
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
З Польщі депортували українця, який вбив людину
Сьогодні, 14:24
Командир 14 ОМБр йде з посади. ФОТО
Сьогодні, 14:10
Куди піти у Луцьку на вихідних 28–29 серпня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Сьогодні, 14:00
Взяли під арешт волинянина, який на березі річки зґвалтував пенсіонерку
Сьогодні, 13:49
День пам'яті захисників України: як відзначатимуть у Луцьку
Сьогодні, 13:29
Схожі новини
«Золото» та «срібло» у Князівської 14-ти: воїни волинської бригади боролись за перемогу на футбольному полі.ФОТО «Золото» та «срібло» у Князівської 14-ти: воїни волинської бригади боролись за перемогу на футбольному полі.ФОТО
01 серпень, 00:23
Військові 14 ОМБр презентували соціальний ролик на підтримку воїнів.ВІДЕО Військові 14 ОМБр презентували соціальний ролик на підтримку воїнів.ВІДЕО
28 квітень, 06:15
Як волинські військові святкують Вербну неділю на передовій. ФОТО Як волинські військові святкують Вербну неділю на передовій. ФОТО
25 квітень, 13:58
В зоні ООС на Донбасі відбулося навчання волинських танкістів. ФОТО В зоні ООС на Донбасі відбулося навчання волинських танкістів. ФОТО
01 квітень, 21:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
З Польщі депортували українця, який вбив людину
Сьогодні, 14:24
 0
Командир 14 ОМБр йде з посади. ФОТО
Сьогодні, 14:10
 0
Куди піти у Луцьку на вихідних 28–29 серпня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Сьогодні, 14:00
 0
Взяли під арешт волинянина, який на березі річки зґвалтував пенсіонерку
Сьогодні, 13:49
 0
День пам'яті захисників України: як відзначатимуть у Луцьку
Сьогодні, 13:29
 0
Медіа
відео
1/8