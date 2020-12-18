Волинянин заплатив понад 30 тисяч за п'ять зрубаних сосен

Камінь-Каширська окружна прокуратура скерувала до суду із угодою про визнання винуватості обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 23-річним жителем села Залісся Камінь-Каширського району незаконної порубки дерев у лісах, що заподіяло істотну шкоду (ч.1 ст. 246 КК України).Про це повідомляють у пресслужбі прокурутари Волині.Слідство встановило, що 29 липня 2021 року чоловік незаконно зрізав п’ять сосен на території Нуйнівського лісництва, заподіявши державному підприємству "Камінь-Каширське лісове господарство" шкоду на суму понад 31 тисяча гривень.У ході досудового слідства заподіяна державі шкода відшкодована громадянином у повному обсязі.Згідно з угодою про визнання винуватості за вчинення злочину йому погоджено призначення покарання у виді штрафу в розмірі 17 тисяч гривень.Далі – слово за судом.