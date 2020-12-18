Волинянин заплатив понад 30 тисяч за п'ять зрубаних сосен
Сьогодні, 14:50
Камінь-Каширська окружна прокуратура скерувала до суду із угодою про визнання винуватості обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 23-річним жителем села Залісся Камінь-Каширського району незаконної порубки дерев у лісах, що заподіяло істотну шкоду (ч.1 ст. 246 КК України).
Про це повідомляють у пресслужбі прокурутари Волині.
Слідство встановило, що 29 липня 2021 року чоловік незаконно зрізав п’ять сосен на території Нуйнівського лісництва, заподіявши державному підприємству "Камінь-Каширське лісове господарство" шкоду на суму понад 31 тисяча гривень.
У ході досудового слідства заподіяна державі шкода відшкодована громадянином у повному обсязі.
Згідно з угодою про визнання винуватості за вчинення злочину йому погоджено призначення покарання у виді штрафу в розмірі 17 тисяч гривень.
Далі – слово за судом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють у пресслужбі прокурутари Волині.
Слідство встановило, що 29 липня 2021 року чоловік незаконно зрізав п’ять сосен на території Нуйнівського лісництва, заподіявши державному підприємству "Камінь-Каширське лісове господарство" шкоду на суму понад 31 тисяча гривень.
У ході досудового слідства заподіяна державі шкода відшкодована громадянином у повному обсязі.
Згідно з угодою про визнання винуватості за вчинення злочину йому погоджено призначення покарання у виді штрафу в розмірі 17 тисяч гривень.
Далі – слово за судом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Досі не знайшли волинянку, яка має психічні відхилення і може називатися іншими іменами. ФОТО
Сьогодні, 15:22
Волинянин заплатив понад 30 тисяч за п'ять зрубаних сосен
Сьогодні, 14:50
На Волині затримали трактор з незаконним лісом
Сьогодні, 14:37