У Луцьку склали протокол на водія маршрутки, який взяв готівку за проїзд

У Луцьку представники міської ради спільно з інспекторами Укртрансбезпеки й працівниками Луцького підприємства електротранспорту здійснюють рейди маршрутками й тролейбусами, виявляючи пасажирів, котрі проігнорувавши е-квиток, оплатили свою поїздку готівкою чи взагалі проїхалися “зайцем”.Про це йдеться на сайті мерії.Система безготівкової оплати діє у місті уже третій рік, але, за словами, головного спеціаліста відділу транспорту Луцької міської ради, декому, певно, зручніше заплатити 120 гривень контролерам, ніж 6 - системі CityCard.“Звісно, без несвідомих громадян не обходиться під час кожного рейду. Але якщо ще рік тому електронними носіями користувалися лише 60 відсотків лучан, то нині — цей показник доходить до 80. А от 20 % - це так звані “експериментатори”. Однак думаю за кілька місяців і до них дійде, що платити треба згідно встановлених норм”, - підсумував Степанов.За півтори години контролери виявили 6 порушників. Найбільш кричущою ситуація була у маршрутці №19. Троє пасажирів оплатили поїздку готівкою. Однак, коли зайшла мова про штраф, почали скандалити: пояснювали, що не працювали термінали поповнення, а водій, буцім, сам дав згоду на гривневий еквівалент. Тож їхали, як то кажуть, зі спокійним серцем.Водій цей факт не заперечив. Каже, не має права виганяти людину з машини через те, що вона вирішила їхати за гроші. Тому на складання адміністративного протоколу Укртрансбезпекою на кінцевій зупинці, який тягне сплату 1700 гривень, відреагував по-філософськи: “Є злочин - є покарання”.У свою чергу, контролери Луцького підприємства електротранспортутарозповіли, що добитися сплати штрафу з так званих “безбілетників” складно: викладають 120 гривень в маршрутках, а 80 в тролейбусі лише ті, кому справді соромно, інші, покричавши, виходять.А загалом зв'язка пасажир-водій-перевізник, на думку контролерів, має бути зразковою, бо насправді від цього виграють усі. Адже електронний квиток — це вимога часу. Ось тільки усвідомлення цього факту містяни чомусь сприймають по-різному.