Досі не знайшли волинянку, яка має психічні відхилення і може називатися іншими іменами. ФОТО

Винокурову Валентину Кирилівну, 13 червня 1961 року народження, жительку села Тарасове Луцького району.



Про це



Нагадаємо, жінка 16 серпня вийшла з будинку свого брата у селі Лахвичі Камінь-Каширського району в невідомому напрямку та досі не повернулася. Крім того, як зауважують, зникла має психічні відхилення, може називатися іншими анкетними даними.



Її прикмети: середнього росту, худорлявої тілобудови, волосся темне, до плечей.



Була одягнена в темні спортивні штани та светр, чорні кросівки, при собі мала паспорт та пенсійне посвідчення.



Прохання до всіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо місця перебування зниклої, повідомляти за телефоном 0504845341 або на лінію «102».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці досі розшукують зниклу, 13 червня 1961 року народження, жительку села Тарасове Луцького району.Про це йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.Нагадаємо, жінка 16 серпня вийшла з будинку свого брата у селі Лахвичі Камінь-Каширського району в невідомому напрямку та досі не повернулася. Крім того, як зауважують, зникла маєсереднього росту, худорлявої тілобудови, волосся темне, до плечей.Була одягнена в темні спортивні штани та светр, чорні кросівки, при собі мала паспорт та пенсійне посвідчення.Прохання до всіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо місця перебування зниклої, повідомляти за телефономабо на лінію

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