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Досі не знайшли волинянку, яка має психічні відхилення і може називатися іншими іменами. ФОТО

Досі не знайшли волинянку, яка має психічні відхилення і може називатися іншими іменами. ФОТО
Правоохоронці досі розшукують зниклу Винокурову Валентину Кирилівну, 13 червня 1961 року народження, жительку села Тарасове Луцького району.

Про це йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, жінка 16 серпня вийшла з будинку свого брата у селі Лахвичі Камінь-Каширського району в невідомому напрямку та досі не повернулася. Крім того, як зауважують, зникла має психічні відхилення, може називатися іншими анкетними даними.

Її прикмети: середнього росту, худорлявої тілобудови, волосся темне, до плечей.

Була одягнена в темні спортивні штани та светр, чорні кросівки, при собі мала паспорт та пенсійне посвідчення.

Прохання до всіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо місця перебування зниклої, повідомляти за телефоном 0504845341 або на лінію «102».

Досі не знайшли волинянку, яка має психічні відхилення і може називатися іншими іменами. ФОТО

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Теги: розшук, волинянка, психічні розлади
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