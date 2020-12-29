Досі не знайшли волинянку, яка має психічні відхилення і може називатися іншими іменами. ФОТО
Сьогодні, 15:22
Правоохоронці досі розшукують зниклу Винокурову Валентину Кирилівну, 13 червня 1961 року народження, жительку села Тарасове Луцького району.
Про це йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, жінка 16 серпня вийшла з будинку свого брата у селі Лахвичі Камінь-Каширського району в невідомому напрямку та досі не повернулася. Крім того, як зауважують, зникла має психічні відхилення, може називатися іншими анкетними даними.
Її прикмети: середнього росту, худорлявої тілобудови, волосся темне, до плечей.
Була одягнена в темні спортивні штани та светр, чорні кросівки, при собі мала паспорт та пенсійне посвідчення.
Прохання до всіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо місця перебування зниклої, повідомляти за телефоном 0504845341 або на лінію «102».
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Про це йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, жінка 16 серпня вийшла з будинку свого брата у селі Лахвичі Камінь-Каширського району в невідомому напрямку та досі не повернулася. Крім того, як зауважують, зникла має психічні відхилення, може називатися іншими анкетними даними.
Її прикмети: середнього росту, худорлявої тілобудови, волосся темне, до плечей.
Була одягнена в темні спортивні штани та светр, чорні кросівки, при собі мала паспорт та пенсійне посвідчення.
Прохання до всіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо місця перебування зниклої, повідомляти за телефоном 0504845341 або на лінію «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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