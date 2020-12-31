В Україні подорожчали абрикоси





Про це повідомляє портал



На гуртовому ринку "Шувар" українські абрикоси наразі коштують в середньому 55 грн за кілограм. До слова, торік у цю пору вартість кілограма була понад 37 грн - нижча на 30%. У 2020-му подорожчали фрукти лише в вересні.



На гуртовому ринку "Нежданий" ціна абрикос дещо нижча — 45 грн/кг.



У торгових мережах та роздрібних ринках ціни коливаються від 40 до 75 грн/кг.



Одна з причин, чому вартість абрикосів висока, - це низький врожай, який виник через холодну весну та літні зливи. Ці чинники знищили великий врожай. До слова, економісти ще на початку літа прогнозували високі ціни на фрукти: абрикоси, персики і сливи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні у розпалі сезон абрикосів, але ціни на фрукти залишаються високими.Про це повідомляє портал Kurkul.com , передає ТСН На гуртовому ринку "Шувар" українські абрикоси наразі коштують в середньому 55 грн за кілограм. До слова, торік у цю пору вартість кілограма була понад 37 грн - нижча на 30%. У 2020-му подорожчали фрукти лише в вересні.На гуртовому ринку "Нежданий" ціна абрикос дещо нижча — 45 грн/кг.У торгових мережах та роздрібних ринках ціни коливаються від 40 до 75 грн/кг.Одна з причин, чому вартість абрикосів висока, - це низький врожай, який виник через холодну весну та літні зливи. Ці чинники знищили великий врожай. До слова, економісти ще на початку літа прогнозували високі ціни на фрукти: абрикоси, персики і сливи.

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