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В Україні подорожчали абрикоси

В Україні подорожчали абрикоси
В Україні у розпалі сезон абрикосів, але ціни на фрукти залишаються високими.

Про це повідомляє портал Kurkul.com, передає ТСН.

На гуртовому ринку "Шувар" українські абрикоси наразі коштують в середньому 55 грн за кілограм. До слова, торік у цю пору вартість кілограма була понад 37 грн - нижча на 30%. У 2020-му подорожчали фрукти лише в вересні.

На гуртовому ринку "Нежданий" ціна абрикос дещо нижча — 45 грн/кг.

У торгових мережах та роздрібних ринках ціни коливаються від 40 до 75 грн/кг.

Одна з причин, чому вартість абрикосів висока, - це низький врожай, який виник через холодну весну та літні зливи. Ці чинники знищили великий врожай. До слова, економісти ще на початку літа прогнозували високі ціни на фрукти: абрикоси, персики і сливи.

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Теги: Україна, абрикоси, ціни, фрукти
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