Командир волинської брагади пішов з посади: назвали причину

Сергій Войченко склав повноваження.



Про це Надія Замрига.



Урочистий ритуал прощання з бойовим прапором військової частини відбувся 27 серпня.



Зі слів Надії Замриги, полковник залишає свою посаду у зв'язку з подальшим стаціонарним навчанням у виші.



Під час заходу присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих на фронті військовослужбовців бригади. Капелани бригади, отці Ігор та Юрій, під час церемонії прощання поблагословили Сергія Войченка на подальше служіння країні.



"Ми з вами разом пройшли складний трирічний фронтовий шлях. Наказую: з кожної наступної фронтової ротації всім повернутися живими і здоровими", – звернувся до військових полковник під час прощання.



Хто виконуватиме обов'язки командира бригади, прес​офіцерка 14 ОМБР не назвала.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський полковник, командир 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, котра дислокується у місті Володимирі-Волинському,склав повноваження.Про це Суспільному розповіла прес​офіцерка бригадиУрочистий ритуалЗі слів Надії Замриги, полковник залишає свою посаду у зв'язку з подальшим стаціонарним навчанням у виші.Під час заходу присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих на фронті військовослужбовців бригади. Капелани бригади, отціта, під час церемонії прощання поблагословили Сергія Войченка на подальше служіння країні."Ми з вами разом пройшли складний трирічний фронтовий шлях. Наказую: з кожної наступної фронтової ротації всім повернутися живими і здоровими", – звернувся до військових полковник під час прощання.Хто виконуватиме обов'язки командира бригади, прес​офіцерка 14 ОМБР не назвала.

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