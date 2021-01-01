Командир волинської брагади пішов з посади: назвали причину
Сьогодні, 15:55
Волинський полковник, командир 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, котра дислокується у місті Володимирі-Волинському, Сергій Войченко склав повноваження.
Про це Суспільному розповіла пресофіцерка бригади Надія Замрига.
Урочистий ритуал прощання з бойовим прапором військової частини відбувся 27 серпня.
Зі слів Надії Замриги, полковник залишає свою посаду у зв'язку з подальшим стаціонарним навчанням у виші.
Під час заходу присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих на фронті військовослужбовців бригади. Капелани бригади, отці Ігор та Юрій, під час церемонії прощання поблагословили Сергія Войченка на подальше служіння країні.
"Ми з вами разом пройшли складний трирічний фронтовий шлях. Наказую: з кожної наступної фронтової ротації всім повернутися живими і здоровими", – звернувся до військових полковник під час прощання.
Хто виконуватиме обов'язки командира бригади, пресофіцерка 14 ОМБР не назвала.
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Про це Суспільному розповіла пресофіцерка бригади Надія Замрига.
Урочистий ритуал прощання з бойовим прапором військової частини відбувся 27 серпня.
Зі слів Надії Замриги, полковник залишає свою посаду у зв'язку з подальшим стаціонарним навчанням у виші.
Під час заходу присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих на фронті військовослужбовців бригади. Капелани бригади, отці Ігор та Юрій, під час церемонії прощання поблагословили Сергія Войченка на подальше служіння країні.
"Ми з вами разом пройшли складний трирічний фронтовий шлях. Наказую: з кожної наступної фронтової ротації всім повернутися живими і здоровими", – звернувся до військових полковник під час прощання.
Хто виконуватиме обов'язки командира бригади, пресофіцерка 14 ОМБР не назвала.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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