вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Командир волинської брагади пішов з посади: назвали причину

Командир волинської брагади пішов з посади: назвали причину
Волинський полковник, командир 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, котра дислокується у місті Володимирі-Волинському, Сергій Войченко склав повноваження.

Про це Суспільному розповіла прес​офіцерка бригади Надія Замрига.

Урочистий ритуал прощання з бойовим прапором військової частини відбувся 27 серпня.

Зі слів Надії Замриги, полковник залишає свою посаду у зв'язку з подальшим стаціонарним навчанням у виші.

Під час заходу присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих на фронті військовослужбовців бригади. Капелани бригади, отці Ігор та Юрій, під час церемонії прощання поблагословили Сергія Войченка на подальше служіння країні.

"Ми з вами разом пройшли складний трирічний фронтовий шлях. Наказую: з кожної наступної фронтової ротації всім повернутися живими і здоровими", – звернувся до військових полковник під час прощання.

Хто виконуватиме обов'язки командира бригади, прес​офіцерка 14 ОМБР не назвала.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: командир, 14 бригада, повноваження, причина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Командир волинської брагади пішов з посади: назвали причину
Сьогодні, 15:55
«Укрзалізниця» показала концепт модернізованих плацкартних вагонів: якими вони будуть. ФОТО
Сьогодні, 15:40
Досі не знайшли волинянку, яка має психічні відхилення і може називатися іншими іменами. ФОТО
Сьогодні, 15:22
У Луцьку склали протокол на водія маршрутки, який взяв готівку за проїзд
Сьогодні, 15:06
Волинянин заплатив понад 30 тисяч за п'ять зрубаних сосен
Сьогодні, 14:50
Схожі новини
Командир 14 ОМБр йде з посади. ФОТО Командир 14 ОМБр йде з посади. ФОТО
Сьогодні, 14:10
Фахівець зі столиці назвав причину всихання головних ялинок Луцька Фахівець зі столиці назвав причину всихання головних ялинок Луцька
10 серпень, 14:37
Небезпечний перехід: чому у Рованцях досі не запрацював світлофор. ВІДЕО Небезпечний перехід: чому у Рованцях досі не запрацював світлофор. ВІДЕО
03 серпень, 11:39
Офіцери волинської бригади отримали нові військові звання. ФОТО Офіцери волинської бригади отримали нові військові звання. ФОТО
19 липень, 13:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Командир волинської брагади пішов з посади: назвали причину
Сьогодні, 15:55
 0
«Укрзалізниця» показала концепт модернізованих плацкартних вагонів: якими вони будуть. ФОТО
Сьогодні, 15:40
 0
Досі не знайшли волинянку, яка має психічні відхилення і може називатися іншими іменами. ФОТО
Сьогодні, 15:22
 0
У Луцьку склали протокол на водія маршрутки, який взяв готівку за проїзд
Сьогодні, 15:06
 0
Волинянин заплатив понад 30 тисяч за п'ять зрубаних сосен
Сьогодні, 14:50
 0
Медіа
відео
1/8