Епіфаній вручив подарунок на ювілей волинському священнику
Сьогодні, 16:17
Митрополит ПЦУ Епіфаній подарував іменний хрест з нагоди 50-літнього ювілею священнику та настоятель храму Віри, Надії, Любові та їх матері Софії отцю Євгену Рябцю з Володимира-Волинського.
Про це повідомив сам волинський священник у Facebook.
Нагороду володимирський священник отримав у Києві в Свято-Феодосіївському монастирі.
“Дякую Предстоятелю нашої церкви Блаженнішому Епіфанію за вітання і подарований іменний хрест з нагоди 50-тиріччя на молитві у Свято-Феодосіївському монастирі міста Києва. Ісполла еті Деспота, Ваше Блаженство!”, – йдеться у повідомленні.
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Про це повідомив сам волинський священник у Facebook.
Нагороду володимирський священник отримав у Києві в Свято-Феодосіївському монастирі.
“Дякую Предстоятелю нашої церкви Блаженнішому Епіфанію за вітання і подарований іменний хрест з нагоди 50-тиріччя на молитві у Свято-Феодосіївському монастирі міста Києва. Ісполла еті Деспота, Ваше Блаженство!”, – йдеться у повідомленні.
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