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Епіфаній вручив подарунок на ювілей волинському священнику

Епіфаній вручив подарунок на ювілей волинському священнику
Митрополит ПЦУ Епіфаній подарував іменний хрест з нагоди 50-літнього ювілею священнику та настоятель храму Віри, Надії, Любові та їх матері Софії отцю Євгену Рябцю з Володимира-Волинського.

Про це повідомив сам волинський священник у Facebook.

Нагороду володимирський священник отримав у Києві в Свято-Феодосіївському монастирі.

“Дякую Предстоятелю нашої церкви Блаженнішому Епіфанію за вітання і подарований іменний хрест з нагоди 50-тиріччя на молитві у Свято-Феодосіївському монастирі міста Києва. Ісполла еті Деспота, Ваше Блаженство!”, – йдеться у повідомленні.
Епіфаній вручив подарунок на ювілей волинському священнику

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Теги: Епіфаній, ПЦУ, подарунок, Євген Рябець
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