Епіфаній вручив подарунок на ювілей волинському священнику

Епіфаній подарував іменний хрест з нагоди 50-літнього ювілею священнику та настоятель храму Віри, Надії, Любові та їх матері Софії отцю Євгену Рябцю з Володимира-Волинського.



Про це повідомив сам волинський священник у Facebook.



Нагороду володимирський священник отримав у Києві в Свято-Феодосіївському монастирі.



“Дякую Предстоятелю нашої церкви Блаженнішому Епіфанію за вітання і подарований іменний хрест з нагоди 50-тиріччя на молитві у Свято-Феодосіївському монастирі міста Києва. Ісполла еті Деспота, Ваше Блаженство!”, – йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Митрополит ПЦУподарував іменний хрест з нагоди 50-літнього ювілею священнику та настоятель храму Віри, Надії, Любові та їх матері Софії отцюз Володимира-Волинського.Про це повідомив сам волинський священник у Facebook.Нагороду володимирський священник отримав у Києві в Свято-Феодосіївському монастирі.“Дякую Предстоятелю нашої церкви Блаженнішому Епіфанію за вітання і подарований іменний хрест з нагоди 50-тиріччя на молитві у Свято-Феодосіївському монастирі міста Києва. Ісполла еті Деспота, Ваше Блаженство!”, – йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію