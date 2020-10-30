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На Сході внаслідок ворожого обстрілу загинув український боєць

На Сході внаслідок ворожого обстрілу загинув український боєць
Сьогодні, 27 серпня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям, повідомляє ОТУ "Схід".

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомили представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Фото - ілюстративне

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Теги: війна, Схід, найманці, смерть
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