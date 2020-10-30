На Сході внаслідок ворожого обстрілу загинув український боєць
Сьогодні, 16:23
Сьогодні, 27 серпня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям, повідомляє ОТУ "Схід".
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомили представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
Фото - ілюстративне
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В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям, повідомляє ОТУ "Схід".
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомили представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
Фото - ілюстративне
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