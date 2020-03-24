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На Волині чоловіка судили за 100 грам знайденого у лісі бурштину: яке покарання він отримав

На Волині чоловіка судили за 100 грам знайденого у лісі бурштину: яке покарання він отримав
На Волині чоловік отримав два роки іспитового терміну за зберігання бурштину без відповідного дозволу на це. Як стверджує сам підсудний, дорогоцінний камінь він знайшов у лісі.

Вирок винесла суддя Маневицького районного суду 6 липня 2021 року, пише "Сила правди".

Навесні 2020 року чоловік був у лісі в селі Озерці, нині Вараського району на Рівненщині. Там чоловік знайшов 26 камінців бурштину загальною масою 99,69 грамів і вартістю 570,20 гривень. Каміння чоловік поклав у кишеню куртки і автобусом поїхав додому. Якийсь час він зберігав бурштин у себе.

Згодом, 29 квітня 2021 року, приблизно через рік у селі Набруска, колишнього Камінь-Каширського району Волинської області, чоловіка затримали поліціянти і виявили при ньому коштовне каміння.

До слова, кілька судимостей чоловік вже має — у 2010 його засудили до 8 років позбавлення волі за умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, але за півтора року випустили у зв’язку з тяжкою хворобою. А у 2016 чоловік отримав умовний термін строком на три роки за крадіжку.

Тепер же обвинувачуваний уклав з прокурором угоду про визнання своєю винуватості і погодився співпрацювати з правоохоронцями й допомагати у виявленні злочинів. Тож суддя присудила йому покарання у вигляді 2 років позбавлення волі, однак із встановленням дворічного іспитового терміну. А бурштин конфіскувала держава.

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Теги: бурштин, суд, Волинь
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