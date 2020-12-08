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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Рівненщині від Covid-19 померла вагітна

На Рівненщині від Covid-19 померла вагітна
Від ускладнень коронавірусу померла 30-річна вагітна з села Річки Рівненського району.

Про це розповів директор департаменту цивільного захисту та охорони здоров’я населення ОДА Олег Вівсянник, пише "Рівне вечірнє".

За його словами, пацієнтка була під наглядом лікарів.

"Пацієнтка отримувала інтенсивне лікування та була під наглядом лікарів. Однак запобігти загостренню хвороби медикам не вдалося. Хоча перебіг її захворювання контролювався з перших днів поступлення до лікарні. Зауважу, що до медичного закладу її уже привезли у важкому стані. Наразі розпочате службове розслідування, щоб перевірити правильність лікування на кожному етапі розвитку хвороби", - сказав посадовець.

Фото - ілюстративне

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Теги: смерть, коронавірус, Рівненщина, вагітна
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