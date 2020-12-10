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Новий локдаун в Україні може бути у листопаді

Новий локдаун в Україні може бути у листопаді
Головний санлікар Ігор Кузін прогнозує, що у листопаді в Україні можуть запровадити локдаун.

Обов’язкове носіння масок скасовувати не будуть, вони залишаться до останніх днів пандемії, передає Громадське, посилаючись на BBC Україна.

“Локдаун буде залежати від кожного українця. Це відповідальна власна поведінка — вдома, на робочому місці, це свідомий вибір вакцинації”, – зазначив Кузін.

Санлікар також зауважив, що у разі дотримання таких рекомендацій, запровадження локдауну вдасться відкласти до грудня-січня або взагалі не допустити.

Керівник Центру економіки охорони здоров’я KSE Юрій Ганиченко розповів, що кількість госпіталізацій переважає над виписками.

Ганиченко також зазначив, що майже кожен регіон України наближається до показників «жовтої» та «помаранчевої» зон.

“Уже в першій половині вересня очікується вихід України із “зеленої” зони. Наразі критична ситуація у Чернівецькій області: вдвічі менший контроль над поширенням захворюваності від середнього по країні при вдвічі більшому рівні госпіталізації”, — сказав експерт.

У регіонах зростає коефіцієнт виявлення випадків COVID-19 та наближається до 4%. Ганиченко додає, що до “червоного” рівня регіони поки не наближаються.

Станом на 27 серпня, коефіцієнт виявлення вищий за 4% у Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Луганській, Одеській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій та Чернівецькій областях. У Черкаській області — низький рівень охоплення тестуваннями.

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Теги: локдаун, пандемія, МОЗ
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