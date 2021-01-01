Погода в Луцьку на завтра, 28 серпня





Про це інформує Sinoptik.



Нічний дощ закінчиться ще до настання ранку, але вдень він послабшає та продовжиться до приходу вечора.



Температура вночі 14-13⁰ тепла, вдень 16-18⁰ тепла. Вітер західний - 3,7 м/с.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку у суботу, 28 серпня, хмарна погода протримається у Луцьку увесь день.Про це інформує Sinoptik.Нічний дощ закінчиться ще до настання ранку, але вдень він послабшає та продовжиться до приходу вечора.Температура вночі 14-13⁰ тепла, вдень 16-18⁰ тепла. Вітер західний - 3,7 м/с.

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