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У волинянки з будинку викрали електротовари

У волинянки з будинку викрали електротовари
Нововолинські поліцейські оперативно розкрили крадіжку електротоварів з будинку.

Про це повідомляють у Володимир-Волинському районному відділі поліції.

Вчора до працівників Нововолинської поліції звернулась 32-річна місцева жителька із заявою про те, що в період з 13 по 16 серпня невідома особа шляхом вільного доступу викрала з її будинку електротовари.

Працівниками сектору кримінальної поліції відділення поліції 1 (м.Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП оперативно було встановлено, що крадіжку скоїв 33-річний житель м. Нововолинськ.

Проводяться слідчі дії.

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Теги: крадіжка, Нововолинськ
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