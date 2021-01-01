У волинянки з будинку викрали електротовари





Про це повідомляють у Володимир-Волинському районному відділі поліції.



Вчора до працівників Нововолинської поліції звернулась 32-річна місцева жителька із заявою про те, що в період з 13 по 16 серпня невідома особа шляхом вільного доступу викрала з її будинку електротовари.



Працівниками сектору кримінальної поліції відділення поліції 1 (м.Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП оперативно було встановлено, що крадіжку скоїв 33-річний житель м. Нововолинськ.



Проводяться слідчі дії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нововолинські поліцейські оперативно розкрили крадіжку електротоварів з будинку.Про це повідомляють у Володимир-Волинському районному відділі поліції.Вчора до працівників Нововолинської поліції звернулась 32-річна місцева жителька із заявою про те, що в період з 13 по 16 серпня невідома особа шляхом вільного доступу викрала з її будинку електротовари.Працівниками сектору кримінальної поліції відділення поліції 1 (м.Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП оперативно було встановлено, що крадіжку скоїв 33-річний житель м. Нововолинськ.Проводяться слідчі дії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію