У волинянки з будинку викрали електротовари
Сьогодні, 19:00
Нововолинські поліцейські оперативно розкрили крадіжку електротоварів з будинку.
Про це повідомляють у Володимир-Волинському районному відділі поліції.
Вчора до працівників Нововолинської поліції звернулась 32-річна місцева жителька із заявою про те, що в період з 13 по 16 серпня невідома особа шляхом вільного доступу викрала з її будинку електротовари.
Працівниками сектору кримінальної поліції відділення поліції 1 (м.Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП оперативно було встановлено, що крадіжку скоїв 33-річний житель м. Нововолинськ.
Проводяться слідчі дії.
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Про це повідомляють у Володимир-Волинському районному відділі поліції.
Вчора до працівників Нововолинської поліції звернулась 32-річна місцева жителька із заявою про те, що в період з 13 по 16 серпня невідома особа шляхом вільного доступу викрала з її будинку електротовари.
Працівниками сектору кримінальної поліції відділення поліції 1 (м.Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП оперативно було встановлено, що крадіжку скоїв 33-річний житель м. Нововолинськ.
Проводяться слідчі дії.
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