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У Луцьку самокатом збили чотирирічну дитину: її госпіталізували, – ЗМІ

У Луцьку самокатом збили чотирирічну дитину: її госпіталізували, – ЗМІ
У Луцьку біля ЦУМу на вулиці Винниченка дівчина на електросамокаті збила чотирирічну дитину. Транспортний засіб виявився технічно несправним.

Про це повідомляє кореспондент ІА «Конкурент» з місця події.

Інцидент трапився близько 17:30 у п'ятницю, 27 серпня. За словами очевидців, дівчина встигла лише рушити, як відразу ж втратила управління самокатом. Він зірвався з місця і збив чотирирічну дівчинку. Її госпіталізували у Волинську обласну дитячу лікарню. У неї забійна рана губи та носа, а також підозра на черепно-мозкову травму. Нині її обстежують лікарі.




Як повідомив один із очевидців аварії, електросамокат, очевидно, перебуває у несправному технічному стані. Зокрема, зламаною виявилися ручка газу, тож дівчина не могла регулювати швидкість та не очікувала, що самокат так різко зірветься з місця. Окрім того у самокаті відсутній стоп-сигнал.

«Відповідальність, в першу чергу, має нести власник, який допустив до експлуатації несправного самоката. Також відповідальність має нести міська рада, яка не подбала про спеціальні доріжки чи майданчики для катання», – вважає свідок події, який відмовився назвати своє ім’я.


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Теги: самокат, Луцьк
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Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вже не тільки автомобілів треба боятися, а й електротехніки усілякої( Ходити і крутити головою на 360.
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