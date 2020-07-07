У Луцьку самокатом збили чотирирічну дитину: її госпіталізували, – ЗМІ





Про це повідомляє кореспондент



Інцидент трапився близько 17:30 у п'ятницю, 27 серпня. За словами очевидців, дівчина встигла лише рушити, як відразу ж втратила управління самокатом. Він зірвався з місця і збив чотирирічну дівчинку. Її госпіталізували у Волинську обласну дитячу лікарню. У неї забійна рана губи та носа, а також підозра на черепно-мозкову травму. Нині її обстежують лікарі.









Як повідомив один із очевидців аварії, електросамокат, очевидно, перебуває у несправному технічному стані. Зокрема, зламаною виявилися ручка газу, тож дівчина не могла регулювати швидкість та не очікувала, що самокат так різко зірветься з місця. Окрім того у самокаті відсутній стоп-сигнал.



«Відповідальність, в першу чергу, має нести власник, який допустив до експлуатації несправного самоката. Також відповідальність має нести міська рада, яка не подбала про спеціальні доріжки чи майданчики для катання», – вважає свідок події, який відмовився назвати своє ім’я.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку біля ЦУМу на вулиці Винниченка дівчина на електросамокаті збила чотирирічну дитину. Транспортний засіб виявився технічно несправним.Про це повідомляє кореспондент ІА «Конкурент» з місця події.Інцидент трапився близько 17:30 у п'ятницю, 27 серпня. За словами очевидців, дівчина встигла лише рушити, як відразу ж втратила управління самокатом. Він зірвався з місця і збив чотирирічну дівчинку. Її госпіталізували у Волинську обласну дитячу лікарню. У неї забійна рана губи та носа, а також підозра на черепно-мозкову травму. Нині її обстежують лікарі.Як повідомив один із очевидців аварії, електросамокат, очевидно, перебуває у несправному технічному стані. Зокрема, зламаною виявилися ручка газу, тож дівчина не могла регулювати швидкість та не очікувала, що самокат так різко зірветься з місця. Окрім того у самокаті відсутній стоп-сигнал.«Відповідальність, в першу чергу, має нести власник, який допустив до експлуатації несправного самоката. Також відповідальність має нести міська рада, яка не подбала про спеціальні доріжки чи майданчики для катання», – вважає свідок події, який відмовився назвати своє ім’я.

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