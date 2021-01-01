Власник електросамоката, яким у Луцьку збили 4-річну дівчинку, хоче відшкодувати лікування





Як повідомили



Після огляду у медичному закладі дівчинку відпустили з батьками додому. "Був удар ділянки голови, але на момент огляду травми виявлено не було", – зазначили в травмпункті.



Як повідомив Суспільному телефоном один із власників сервісу, котрий надає послуги прокату електросамокатів у Луцьку, Сергій Совик, ДТП трапилася випадково, через необережність водійки.



Зі слів підприємця, самокат після наїзду на дитину перевірили: "Гальма справні. Немає стопа, але це ніяк не впливає на процес гальмування. Навіть якщо одночасно натиснути і на газ, і на тормоз, то самокат починає гальмувати", – каже Сергій Совик. Додає: вже зв'язався з батьками дівчинки та страховою компанією для відшкодування дитині витрат на лікування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Волі, 1 сталася дорожньо-транспортна пригода за участю водійки електросамоката та дитини. 27 серпня ввечері чотирирічна дівчинка отримала травми внаслідок удару самокатом.Як повідомили Суспільному в цілодобовому травмпункті Волинської обласної дитячої лікарні, на місце прибули медики "швидкої", котрі оглянули травмовану. Від удару дитина отримала забій носа та губи.Після огляду у медичному закладі дівчинку відпустили з батьками додому. "Був удар ділянки голови, але на момент огляду травми виявлено не було", – зазначили в травмпункті.Як повідомив Суспільному телефоном один із власників сервісу, котрий надає послуги прокату електросамокатів у Луцьку, Сергій Совик, ДТП трапилася випадково, через необережність водійки.Зі слів підприємця, самокат після наїзду на дитину перевірили: "Гальма справні. Немає стопа, але це ніяк не впливає на процес гальмування. Навіть якщо одночасно натиснути і на газ, і на тормоз, то самокат починає гальмувати", – каже Сергій Совик. Додає: вже зв'язався з батьками дівчинки та страховою компанією для відшкодування дитині витрат на лікування.

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